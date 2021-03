Fabrizio Frizzi: svelate le sue parole prima della morte. Emozionante

Tanti i ricordi per l’anniversario della morte di Fabrizio Frizzi. Una sua cara amica svela una confidenza mai detta prima

Fabrizio Frizzi a tre anni dalla sua morte per molti, quasi tutti, è come se fosse ancora tra di noi. Solo qualche giorno fa, lo scorso 26 marzo, giorno della sua scomparsa, sono stati ancora una volta tantissimi i messaggi ed i pensieri in suo omaggio.

Frizzi era il presentatore garbato e dalla risata contagiosa che piaceva a tutti, pubblico e colleghi. Un professionista di lunga data che però per via di un brutto male se ne è andato troppo presto. Pensava di aver vinto la sua battaglia quando dopo alcuni mesi si assenza passati a curarsi era tornato al timone de L’Eredità scambiando il testimone con Carlo Conti che lo aveva sostituito ma il il ritorno fu solo per poco purtroppo.

La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile e sono davvero tantissime le occasioni in cui i suoi colleghi, in Rai e non solo, lo ricordano con tanto affetto e tristezza. Lo ha fatto Amadeus qualche giorno fa a I soliti ignoti ricordando la loro partecipazione a Tale e Quale Show, come anche Eleonora Daniele nel suo Storie italiane e molti altri ancora.

Fabrizio Frizzi, la confidenza ad un’amica: le sue parole

Proprio nel giorno del terzo anniversario della morte di Fabrizio Frizzi è merso un particolare che forse fino ad ora non era mai venuto fuori. Dopo Carlo Conti, Antonella Clerici, anche l’amica Alba Parietti lo ha voluto ricordare.

La showgirl e oggi opinionista ha voluto omaggiare la memoria del suo caro amico raccontando un aneddoto. Un episodio che mette in luce, ancora una volta, quanto Fabrizio Frizzi fosse una persona sensibile oltre che un grande professionista, da sempre presentatore Rai di successo.

I fatti risalgono a quando Frizzi ha presenziato ad un funerale di un altro volto celebre della televisione, Bibi Ballandi. Lì con lui la Parietti che ha ricordato come il marito di Carlotta Mantovan fosse straziato dal dolore per la perdita del grande artista. E così si rivolse ad Alba e le disse sottovoce: “vado via, qui è tutto molto triste”.

Poche parole che bastano a descrivere l’umore e lo stato di Fabrizio Frizzi che era stato devastato dalla perdita di una persona che stimava. Lo stesso dolore che lui ha lasciato in tutto i suoi colleghi e nel suo pubblico con la sua prematura scomparsa.