Sexy in Smart Working? Si può, con il completo di Filippa Lagerback

Le restrizioni e la situazione attuale ancora ci costringono allo smart working. Ma noi decidiamo di essere ugualmente sexy e lo facciamo seguendo le lezioni di stile di Filippa Lagerback: ecco il completo beige per questa Primavera 2021!

La primavera è sinonimo di rinascita. E noi abbiamo proprio bisogno di riemergere da un inverno pieno di restrizioni e difficoltà.

Per le fashioniste, ricominciare significa anche tornare a vestirsi seguendo impeccabilmente le tendenze moda per far girare tutte le teste durante le nostre passeggiate.

Ormai abbiamo imparato che la moda dell’ultimo anno ha notevolmente riadattato le sue collezioni al bisogno comune di confort. E anche outfit da “casalinga” possono essere trasformati in veri e propri esempi di stile.

Ricordiamo, tra le ultime lezioni, la tuta con i tacchi di Valentina Ferragni.

Leggi anche -> Come indossare la tuta: una lezione di Valentina Ferragni

E’ ora di lasciarsi travolgere dallo spirito primaverile: cominciamo diventando le più sexy davanti alla webcam nelle nostre ore in smart working e prepariamoci alle prime uscite in splendide giornate di sole. In che modo? Con il completo giacca e pantaloni di Filippa Lagerback. E’ il tailleur color crema tendenza moda Primavera 2021.

Ricominciamo con la Primavera: un completo beige per le nostre prime uscite. Filippa Lagerback ci mostra quello perfetto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Filippa Lagerback (@filippalagerback)

Delicato, elegante, sofisticato.

Il completo indossato da Filippa Lagerback con umile naturalezza consiste in un blazer beige con revers e un paio di pantaloni a vita alta ton sur ton, dello stesso taglio sartoriale.

Per renderlo ancora più chic e donargli anche un pizzico di sensualità, la conduttrice aggiunge un top di seta lucida senza bretelline, plissettato nella parte superiore, mantenendosi sempre sulla stessa nuance chiara.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

In realtà, questo completo è anche piuttosto versatile: possiamo togliere il top che gli conferisce un’aria più raffinata e trasformarlo in un completo in chiave streetwear. Per non attendere che si presenti l’occasione elegante, immaginate una camicia bianca sotto il blazer o, per un effetto veramente sporty chic, una T-shirt bianca e tinta unita.

Ancora, non è detto che l’abbinamento debba restare sulla stessa tonalità: immaginiamo il nostro completo beige su un top color pastello o, per restare fedeli al tradizionale, sul nero. WOW!

In quanto alla calzatura, non lasciamoci spaventare: dal tacco alto alle sneakers, le tendenze moda Primavera 2021 prevedono ogni combinazione!