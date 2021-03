Francesca Verdini, il posteriore in primo piano per lady Salvini, è boom di like – FOTO

Francesca Verdini, sempre più a suo agio sui social, continua ad accumulare nuovi fan ad ogni foto pubblicata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da francesca verdini ✨ (@fraverdini)

La neo dottoressa in Economia e direzione delle imprese Francesca Verdini riesce ogni volta con poco a conquistare i cuori dei suoi fan. La bella fidanzata di Matteo Salvini infatti con l’ultima foto pubblicata su Instagram è riuscita senza dubbio a regalare un sorriso ai tanti che la seguono. Per questo scatto l’affascinante Francesca si è lasciata ritrarre con un abbigliamento decisamente casual che nulla toglie al suo magnetismo. Con addosso infatti semplicemente un paio di jeans e una t-shirt è riuscita a lasciare il pubblico dei social a bocca aperta. Per lasciare incantati i follower è bastato infatti abbassare un po’ gli occhiali da sole sul naso e lasciarli quindi ad ammirare il suo sguardo biricchino. La smorfia che compare poi sulle sue labbra è riuscita decisamente a fare breccia nel cuore dei quasi 35 mila utenti del famoso social network che la seguono.

LEGGI ANCHE -> Aurora Ramazzotti, esplode la primavera: al sole incanta i fans – FOTO

La carriera e la vita privata di Francesca Verdini

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da francesca verdini ✨ (@fraverdini)

LEGGI ANCHE -> Caterina Balivo top e pantaloncini: “Sono una sportiva” ma l’occhio cade lì – FOTO

Francesca Verdini ha indubbiamente un cognome importante eppure è solo da qualche anno, ovvero da quando ha iniziato la sua relazione con il leader della Lega Matteo Salvini, che la stampa si è interessata a lei. Da poco ha conseguito una laurea in Economia e direzione delle imprese che certamente le sarà utilissima nella sua attività. Insieme al fratello Tommaso infatti gestisce il PaStation, un ormai famoso ristorante a pochi passi da Montecitorio. In passato, oltre ad aver collaborato con la rivista Ciak, si è dedicata all’arte e all’organizzazione di eventi. Nonostante suo padre sia Denis Verdini, esponente di Forza Italia recentemente condannato per il crack del Credito Fiorentino, è soltanto dal 2019 che Francesca è diventato un volto noto. Da quando cioè è legata sentimentalmente a Matteo Salvini con il quale convive dall’anno scorso.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da francesca verdini ✨ (@fraverdini)

I due si mostrano spesso anche su Instagram sempre molto innamorati e affiatati. Ne è una dimostrazione la foto, che ha fatto il giro del web, scattata in occasione della laurea conseguita da Francesca. I social sono stati usati dall’imprenditrice anche per fare una commovente dedica alla famiglia e ovviamente al fidanzato.