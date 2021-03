Francesco Renga e Ambra, la coppia più bella: il retroscena di un addio doloroso

Francesco Renga e Ambra Angiolini sono stati una delle coppie più amate del panorama televisivo italiano. A distanza di anni, emergono alcuni retroscena sul doloroso addio

Circa cinque anni fa, Francesco Renga e Ambra Angiolini si dicevano addio, dopo una relazione durata 11 anni e due splendidi figli, Jolanda e Leonardo. La coppia era una delle più amate e seguite del panorama televisivo italiano: lui un cantante affermatissimo, lei un’attrice di successo. Nessuno si sarebbe mai aspettato che, a novembre del 2015, i due ufficializzassero la loro separazione.

All’epoca, né Ambra né Francesco rivelarono nei dettagli le motivazioni della loro rottura. L’idillio, dopo anni di complicità e di grande amore, sembrava essersi rotto come per magia. Se Renga mantenne questo riserbo nel tempo, la Angiolini si aprì, al contrario, in merito alla vera causa della separazione. Intervistata da Vanity Fair, l’attrice sembrò addirittura rinnegare parte del suo passato.

Francesco Renga e Ambra, il motivo dell’addio: il retroscena doloroso

“Due anni fa il mio cuore ha smesso di battere per una persona gigantesca!“: con queste parole, Ambra Angiolini commentava l’addio a Renga nella sua intervista a Vanity Fair. Dopo un amore durato 11 anni e due figli, l’attrice e il cantante si sono detti addio nel 2015, pur mantenendo degli ottimi rapporti nell’ottica di un sereno avvenire per la loro famiglia. La Angiolini, così come l’ex compagno, non ha mai parlato approfonditamente della rottura, se non dichiarando quanto segue: “Una parte del mio passato non la riconosco“.

Dalle parole che l’attrice riservò a Massimiliano Allegri, suo attuale compagno, si possono tuttavia estrapolare alcune notizie in più. Ambra, nel descrivere la nuova relazione, aveva fatto delle affermazioni molto importanti: “Non c’è un solo passaggio della mia vita che Massimiliano non rispetti“. Quest’ultima rivelazione sembra avvalorare l’ipotesi, sostenuta da molti, secondo cui la Angiolini e Renga si lasciarono proprio per via del carattere del cantante, che Ambra non riusciva più a sostenere.

Ancora oggi, le dinamiche della separazione non risultano del tutto chiare. Quel che è certo è che l’attrice e Renga sono rimasti in buoni rapporti, per il bene dei figli Jolanda e Leonardo. Entrambi, tuttavia, hanno intrapreso strade differenti, soprattutto dal punto di vista sentimentale.