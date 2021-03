Giulia Salemi già in bikini: sale la temperatura sui social. L’influencer ha fatto impazzire i suoi fans con l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram

Giulia Salemi è una delle influencer più amate del mondo del web. Ha conquistato la fama nel corso degli anni ma il successo è sicuramente arrivato quando ha partecipato alla terza edizione del Grande Fratello Vip, dove ha conosciuto Francesco Monte con cui ha avuto una storia importante durata un po’ di mesi.

Giulia Salemi nell’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram: così si prepara all’estate

Giulia ha deciso di riprovarci e di ritornare al GF Vip nell’ultima edizione, con l’obiettivo di fare un percorso da singola e di rimediare al suo vecchio percorso che è stato molto collegato a quello di Monte. Non pensava di trovare nuovamente l’amore nella casa ma quando ha conosciuto Pierpaolo Pretelli ha capito che non poteva farne a meno: nella casa i due si sono avvicinati, poco dopo Natale è scattato il loro primo bacio e da allora non si sono più lasciati.

Lei è stata eliminata a qualche settimana dalla fine del reality, Pierpaolo è arrivato in finale e appena uscita l’ha raggiunta fuori dalla casa. Al momento i due sono inseparabili, anche se la famiglia di lui non è proprio entusiasta di questa frequentazione tra i due innamorati.