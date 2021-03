La bella conduttrice Caterina Balivo è l’ospite di Amadeus durante la puntata de I Soliti Ignoti del 29 marzo. Ce la farà a guadagnare un po’ di soldi da devolvere alla fondazione italiana per l’autismo?

Un’elegantissima Caterina Balivo è la concorrente del 29 marzo de I Soliti Ignoti, il quiz di Rai 1 condotto da Amadeus nel quale la bellissima Caterina dovrà provare a vincere più denaro possibile da devolvere interamente alla Fondazione italiana per l’Autismo.

La solare Caterina sarà protagonista di un podcast dal titolo “Ricomincio da no”. Si tratta di un format in cui la Balivo intervista 10 personaggi italiani famosi in tutto il mondo che sono partiti da un “no” ricevuto che è diventato la loro fortuna per la svolta della sua carriera.

La partita disastrosa di Caterina Balivo

Caterina Balivo inizia subito bene con una concorrente vestita in bianco, Roberta, e per 4000 euro indovina la sua identità cioè Roberta è un’estetista che cura le sopracciglia.

Poi è il turno di Mara, una ragazza di 32 anni, alla quale Caterina rivolge il domandone. Nonostante la ragazza fornisca un indizio inequivocabile Caterina sbaglia clamorosamente perdendo ben 100.000 euro. Il conduttore Amadeus non capisce come sia potuto accadere ma the show must go on e quindi si passa al prossimo ignoto.

Anche per il concorrente numero tre Caterina Balivo chiede gli indizi e anche in questo caso la bella Caterina combina un disastro. Nel passaporto dell’ignoto ci sono 27.000 euro con imprevisto dunque la conduttrice perde tutto tra l’incredulità di Amadeus.

Con l’ignoto numero 4 Caterina Balivo non può sbagliare dato che il suo abbigliamento è tipico dei circensi. Ma la Balivo ha comunque bisogno dell’indizio e fortunatamente indovina. Del resto, sarebbe stato clamoroso il contrario.

Anche con l’ignoto numero cinque la Balivo richiede gli indizi e anche in questo caso nonostante la concorrente avesse dato un indizio inequivocabile la conduttrice fa un buco nell’acqua.

L’ignoto numero 6 è l’attore Domenico Centamore, “Peppe Piccionazzo”, tra i protagonisti della serie tv Màkari insieme con Claudio Gioè ed Ester Pantano in onda su Rai 1 e tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri.

In questo caso, per 3000 euro, Caterina Balivo ha indovinato l’identità guadagnando 3000 euro da devolvere alla Fondazione Italiana per l’Autismo.

Adesso Caterina Balivo ha finito gli indizi dunque dovrà provare a indovinare l’identità degli ultimi due ignoti solo affidandosi al suo intuito e alle sue capacità di scrutare anche i più piccoli dettagli nell’abbigliamento e nel fisico dei concorrenti.

Anche nel caso dell’ignoto numero sette la solare Caterina sbaglia clamorosamente ma con l’ignoto numero 8, un riparatore di smartphone pc e tablet, riesce a guadagnare un gruzzoletto per arrivare alla fase del “parente misterioso“.

Il parente misterioso è Monica, 58 anni, una bella ed elegante signora dagli occhi chiari, con i capelli castani a caschetto. A questo punto il montepremi di Caterina Balivo ammonta a 35.000 euro e in questo caso la simpatica conduttrice indovina il parente misterioso devolvendo una generosa somma di denaro alla Fondazione Italiana per l’Autismo.