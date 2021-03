Ilary Blasi, ribrezzo mai visto: veleno sulla moglie di Francesco Totti

Ilary Blasi, conduttrice de “L’Isola dei famosi” è finita al centro di un’accesa polemica senza precedenti

Non si placano le polemiche intorno allo scontro avuto da Ilary Blasi, conduttrice de “L’Isola dei famosi” e ormai l’ex naufrago Akash Kumar. Ad evitare che la miccia possa spegnersi c’ha pensato lo stesso modello che ha utilizzato il suo profilo Instagram per attaccare la presentatrice. Nel corso di una delle sue stories pubblicata sul famoso social network Kumar ha dichiarato di essere in realtà poco interessato a quello che pensa la Blasi. A suo dire infatti si starebbe parlando di una persona che nessuno conoscerebbe “se non fosse la moglie di Francesco Totti“. Un’affermazione decisamente forte che si riferisce alla sfuriata di Ilary nel corso dell’ultima puntata de “L’Isola dei famosi” e generata dalla decisione di Kumar di abbandonare l’Honduras dopo pochissimo tempo dall’inizio della trasmissione. Una scelta maturata dopo aver affermato di potersi ritenere già soddisfatto dell’esperienza fatta e di sentirsi quindi pronto per fare il suo rientro in Italia.

La polemica fra Ilary Blasi e l’ex concorrente de “L’Isola dei Famosi”

Akash Kumar ha usato i social per dire apertamente tutto quello che desiderava senza nemmeno sforzarsi di essere neppure lontanamente diplomatico. Attraverso Instagram ha infatti risposto a Ilary Blasi che nel corso dell’ultima puntata del reality si era detta dispiaciuta di aver dato l’opportunità del programma a lui piuttosto che a qualcun altro. Kumar ha voluto precisare ai suoi fan di non ritenere affatto la sua partecipazione a “L’Isola di Famosi” un fattore fondamentale per la sua carriera già decisamente avviata. “Fatele voi le sfilate e le campagne pubblicitarie a Londra e New York – ha dichiarato sui social – a me i soldi di certo non mancano“. Uno scontro, quello fra il modello e Ilary Blasi, che non sembra destinato ad esaurirsi nel giro di poco.

Il pubblico è infatti in attesa di vedere Kumar ospite in studio nella trasmissione dove oltre a confrontarsi con la padrona di casa dovrà fronteggiare anche Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini. Fra il modello e i due opinionisti infatti sono già in passato volate parole grosse.