Johnny Deep e la sua più grande paura, davvero inimmaginabile

Johnny Depp ha una fobia che nessuno può immaginare, una paura che lascia sconvolti tutti ma che a quanto pare blocca l’attore

Anche le star hanno paura. Tutti hanno la fobia per un qualcosa che può essere un oggetto, un animale o una situazione. Johnny Depp, il grande Jack Sparrow che con i suoi film ha conquistato milioni di fan e con la sua bellezza ha fatto impazzire ragazze e donne di ogni nazionalità, ha rivelato la sua. L’attore di fama internazionale ha paura di un personaggio ed oggi in questo articolo vi sveliamo tutte le curiosità al riguardo.

Johnny Depp: qual è la sua fobia?

Il pirata dei Caraibi ha la fobia dei clown e tutto è iniziato dopo aver visto il film IT – Il pagliaccio al cinema. Da quel momento in poi Johnny Depp ha paura di incontrare persone travestite da pagliaccio ed ha timore di doversi travestire per un film con quel personaggio. Per prevenire situazioni imbarazzanti, la star ha deciso di portarsi dietro un naso rosso e delle trombette da circo, oggetti che gli ricordano il clown e a quanto pare lo fanno stare più tranquillo. Non è l’unico ad avere delle fobie, molti personaggi dello spettacolo hanno paura di qualcosa come per esempio Miley Cirus ha il timore dei fuochi di artificio o Katie Holmes ha la fobia dei procioni tanto da dover abbandonare l’avventura del campeggio. O ancora, la bella cinquantenne Jennifer Aniston ha paura di prendere l’aereo, Ellen Pompeo un’altra attrice nota è terrorizzata dalle zebre.

Anche le star vivono alcune fobie e non c’è niente di cui vergognarsi. Ognuno ha la propria paura da difendere o da affrontare, e voi ne avete una? Siete mai riusciti a sconfiggerla?