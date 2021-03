Kristen Stewart sarà Diana Spencer nel film biografico della sua famiglia

La bella attrice Kristen Stewart interpreterà Lady Diana nel film biografico dedicato alla sua famiglia, le somiglia moltissimo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Curiosità Dei Vip 📰 (@curiositadeivip.fans)

Kristen Stewart sarà una magnifica Lady D nel film biografico dedicato alla famiglia Spencer. Il prossimo autunno vedremo quindi l’attrice alle prese con il ruolo di Lady Diana. Le riprese sono cominciate in Germania e proseguiranno nel Regno Unito. Le immagini della Stewart con i capelli biondi e gli abiti da principessa, stanno girando ovunque sul web. Somiglia moltissimo a Lady Diana. Difficile vederla così, considerando il ruolo con cui è diventata famosa. La pallida Bella di Twilight dai lunghi capelli mori.

LEGGI ANCHE>>>L’affermazione shock di Alessandra Amoroso: “se non avessi fatto amici…”

Kristen Stewart è identica a Lady Diana

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Anna Tatangelo prima della nanna, sopra si copre sotto no. Estrema – FOTO

Quello di Kristen Stewart nei panni di Lady D seduta mentre guarda la fotocamera pensierosa, non è il primo scatto diffuso dalla produzione. Infatti a gennaio avevano diffuso un’altra foto della Stewart nei panni di Diana Spencer, in un’immagine iconica dove appare con un cappotto rosso e una maglia nera sotto e con un cappello con veletta nera. S’intravede lo sguardo malinconico e distrutto da una vita ingombrante. Il film si concentra sul racconto di un particolare momento vissuto dalla principessa ed è quello di un fine settimana trascorso con la famiglia reale nella tenuta di Sandrigham.

In questo weekend Diana arriva alla conclusione di dover lasciare il Principe Carlo perché la situazione per lei era insostenibile. Le mancanze di attenzione e i tradimenti con Camilla che accadevano sotto i suoi occhi, erano qualcosa di insopportabile. In occasione di un’intervista infatti si ricorda Lady D parlare del matrimonio con il Principe Carlo, come di un rapporto a tre. Infatti non sono mai stati solo lui e Diana, ma Camilla che non è mai scomparsa. Lei era il grande amore di Carlo e i due, nonostante i rispettivi matrimoni non sono riusciti a stare separati.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Questo ha ferito nel profondo Diana che non riusciva più a tollerare una vita senza amore e con tanto di tradimenti e sotterfugi. Interpretare un ruolo controverso e segnato da una profonda tristezza, come quello di Lady D non è certo facile. Ci vorrà tutto l’impegno della bravissima Kristen Stewart. Non si hanno dubbi che però sarà magnifica come sempre.