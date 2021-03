L’affermazione shock di Alessandra Amoroso: “Se non avessi fatto Amici…”

La bravissima cantante Alessandra Amoroso ha fatto una dichiarazione che ha sorpreso tutti, se non avesse fatto Amici sarebbe diventata…

Alessandra Amoroso confessa che se non avesse partecipato al programma di Maria De Filippi, Amici, sarebbe diventata suora. Aveva preso in considerazione di entrare in convento l’Amoroso. Invece ha partecipato a un talent show vincendolo anche, nel lontano 2009. Certo un’affermazione che lascia tutti sbigottiti, anche perché la Amoroso è stata più volte fidanzata.

Il motivo per cui Alessandra Amoroso voleva entrare in convento

La bella cantante ha rivelato che avrebbe potuto entrare in convento se non avesse partecipato ad Amici. Il motivo è che voleva fortemente che la sua voce arrivasse direttamente a Dio. Inoltre è stato un sacerdote che l’ha avvicinata particolarmente alla musica. Aveva capito che la ragazza aveva un talento unico e l’ha presa con sè nel suo coro. Certo se avesse continuato con il canto in chiesa forse non sarebbe arrivata dove è oggi, oppure sì. Però la libertà è stata fondamentale per ottenere tutto ciò che ha ottenuto. Tuttavia la giovane Amoroso aveva molti dubbi sul suo futuro, infatti non escludeva di diventare poliziotta oppure di aprire un canile dato che è molto amante degli animali. Sogni che molti ragazzini fanno ma che poi perdono per seguire altre strade.

E così infatti è stato per l’Amoroso che ha realizzato forse il sogno più impossibile e magnifico con grande successo. Diventando una della cantanti più importanti e vendute del proprio paese. L’Amoroso inoltre aveva tentato di entrare già una volta ad Amici ma era stata respinta, poi una seconda volta accompagnata da un’amica ha realizzato il suo sogno di entrare nella scuola e non solo, di vincere Amici. Questo insegna che non bisogna mai arrendersi ad un No, e continuare finché non diventa un Sì. Oltre che a raccogliere successi musicale, l’Amoroso ha scritto anche un libro “A modo mio vi amo”.

E recentemente ha inciso un singolo con la sua amica di vecchia data ed è compagna ad Amici, Emma Marrone. Le due che sono rimaste molto amiche negli anni, si sono messe insieme per la prima volta a fare un pezzo. Il titolo è Pezzo di cuore ed è un testo molto romantico. Su Youtube ha già ricevuto 7,3 milioni di visualizzazioni. Entrambe le cantanti sono molto amate dal pubblico.