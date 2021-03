Laura Pausini in total white infiamma i social: sensuale come mai FOTO

Laura Pausini in total white infiamma i social: sensuale come mai. La cantante ha fatto impazzire i suoi fans con l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram

Laura Pausini è una delle cantanti più amate d’Italia. Ha conquistato tutti quando era appena una ragazzina e venne scoperta da Pippo Baudo, che la prese a Sanremo Giovani dove esordì con La Solitudine, canzone che ha fatto la storia della musica italiana. In questi anni l’abbiamo vista passare dalla ragazzina che era alla donna che è oggi, al talento famoso in tutto il mondo, alla meravigliosa mamma di Paola: l’abbiamo vista diventare grande e siamo cresciuti tutti insieme a lei.

Laura Pausini bellissima nell’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram

Su Instagram ha milioni di followers che la seguono, che le lasciano likes e commenti di apprezzamento. Sono in molti a seguire i suoi momenti di vita quotidiana che condivide spesso sui social, quelli in cui è con il suo amore e con sua figlia, quelli in cui canta e in cui annuncia cose importantissime per la sua carriera come l’ultima candidatura agli Oscar. In questa occasione Laura ha pubblicato un filmato che ha registrato quando ha appreso la notizia ed era sul divano insieme a Paolo e Paola, che hanno festeggiato insieme a lei.

Intanto che Laura si prepara a questo momento così importante per la sua carriera, si sta godendo l’affetto della sua famiglia che in questi anni non l’hanno mai lasciata e l’hanno sempre supportata.