Luciana Littizzetto che casa ha? La dimora torinese della comica

Avete mai visto la casa di Luciana Littizzetto? È un universo tutto da scoprire per entrare più da vicino nel mondo della celebre comica

Luciana Littizzetto è una delle comiche italiane più amate e apprezzate. La vediamo ogni domenica, praticamente da sempre, al fianco di Fabio Fazio in Che tempo che fa. Il suo sedersi sulla scrivania ormai è celebre, ed è da lì che partono tutti i suoi monologhi, mai banali, pungenti e riflessivi. Lei è sempre stata un personaggio sui generis, divertente e un po’ stravagante.

Molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata, Lucianina come la chiama il suo amico e collega Fazio, non ha potuto evitare la diffusione della notizia del suo divorzio dal marito, Davide Graziano. I fatti risalgono ad un anno fa ma soprattutto ultimamente si è parlato della loro separazione.

Sembrava un rapporto idilliaco con l’ex batterista della band reggae-pop Africa Unite e invece è arrivato al capolinea. Ora Luciana vive da sola e si dedica al suo lavoro. Voi avete mai visto la sua casa? Molto particolare ed elegante, scopriamola insieme.

Luciana Littizzetto, ecco la sua casa nel cuore di Torino

Avete mai visto la casa di Luciana Littizzetto? È un universo tutto da scoprire, in ogni suo angolo. La comica ha aperto le porte di casa sua per una puntata del programma “A raccontare comincia tu” condotta da Raffaella Carrà. E così le due donne della televisione si sono incontrate nella dimora torinese della comica. Una vista bellissima sul simbolo della città, la Mole Antonelliana.

Già dall’ingresso si intuisce che ci aspetta un viaggio bellissimo. Un pianoforte e la carta da parati che richiama l’acquario. Due grandi passioni della Littizzetto: la musica per la quale ha studiato e la natura e gli animali.

Poi si passa alla cucina, un concentrato di luce tra i colori del verde, giallo e legno naturale che si estendono e ripetono in tutta la casa. Sembra quasi un abbraccio caloroso verso gli ospiti, con il parquet e molte piante che sono disseminate in tutti gli spazi.

La zona living è quasi uno stacco a partire dal parquet che in questa zona si interrompe per fare spazio ad un pavimento sulle tonalità del grigio con ampie vetrate che accolgono tutta la luce. Poltrone con fantasie floreali e tanto spazio per rilassarsi.