Màkari, anticipazioni lunedì 29 marzo: Suleima è incinta?

Màkari, anticipazioni 29 marzo: mentre affronta la separazione da Suleima, Saverio è coinvolto in un caso di femminicidio.

Si conclude oggi la fiction Rai Màkari, con protagonista Claudio Gioè. La serie, tratta dai racconti di Gaetano Savatteri è ormai giunta alla sua quarta ed ultima puntata e con essa si conclude (almeno per il momento) la storia di Saverio Lamanna, giornalista d’inchiesta con il pallino per la cronaca nera. Dopo aver perso il lavoro al Ministero degli Interni, Lamanna torna in Sicilia, nella vecchia casa vacanze dei genitori. Qui si ricongiunge al vecchio amico Peppe Piccionello e fa la conoscenza della giovane Suleima, una bella e sagace cameriera che lo accompagna nelle sue numerose avventure. Durante la sua costante ricerca di un modo per sbarcare il lunario, infatti Saverio si ritrova coinvolto in un omicidio dopo l’altro nel quale la dinamica non è mai chiara né facilmente ricostruibile.

Màkari, anticipazioni 29 marzo: La fabbrica delle stelle

Dalle anticipazioni dell’ultima puntata di Màkari (La fabbrica delle stelle) scopriamo che Saverio dovrà affrontare il distacco da Suleima, la quale ha ottenuto un lavoro a Milano. Ma la notizia della sua imminente partenza non è l’unica cosa che la ragazza deve riferire al compagno…

Nel frattempo Saverio trova lavoro come press agent della regista e produttrice Gea De Simone. Dietro a questo ruolo di facciata tuttavia si nasconde il vero incarico di guardia del corpo della donna, da tempo perseguitata dal fidanzato. Quando il corpo di Gea viene ritrovato senza vita, il giornalista rimane particolarmente scottato e deluso da se stesso.

L’ultima puntata di Màkari andrà in onda questa sera alle 21.25 su Rai 1. Continuate a seguirci per scoprire se ci sarà una seconda stagione.