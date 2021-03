Maurizio Costanzo e quella frase a Rosalinda diventata imbarazzante

Al Maurizio Costanzo Show non ci sono filtri e il conduttore lancia frecciatine e provocazioni ai suoi ospiti, tra questi anche a Rosalinda

Maurizio Costanzo Show è una garanzia per Mediaset che da anni investe sul programma dal successo assicurato. Il conduttore non si smentisce mai e con il suo talento e bravura sa come parlare ai suoi ospiti e lo fa apertamente senza filtri. Nell’ultima puntata, tra gli invitati c’era anche Adua del Vesco, per gli amici Rosalinda, che ha raccontato la sua esperienza al Grande Fratello Vip e la sua storia d’amore con Andrea Zenga.

Maurizio Costanzo Show, frecciatina per Adua?

Maurizio Costanzo non si è limitato con domande ed è entrato nel vivo della questione. Infatti alla cara Rosalinda ha chiesto perché ha detto la verità solo una volta entrata entrata nella casa del Grande Fratello. Per chi non lo sapesse, l’attrice ha vissuto una vita tra finzione e menzogna, con fidanzati finti e anche il nome. Per il pubblico infatti, prima del programma si chiamava Adua Del vesco. Con il reality si è lasciata andare e ha rivelato tutti i segreti che per anni l’hanno tormentata. “Ce n’era proprio bisogno?” ha chiesto il conduttore. L’attrice ha risposto che la sua entrata al Grande Fratello non prevedeva la confessione e che tutto è venuto in corso d’opera. Poi il padrone di casa ha chiesto come stesse andando la storia d’amore tra lei e l’ex concorrente Andrea Zenga. La donna ha affermato di vivere una relazione bellissima, sensazioni mai provate prima e non vede l’ora di conoscere la famiglia del suo fidanzato.

Adua ha vissuto un Grande Fratello a 360°, prima per la sua confessione poi per l’amicizia con Dayane Mello e poi l’amore per Zenga, fino ad arrivare alla semifinale. Ora si gode il presenta e punta al futuro.