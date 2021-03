Miryea Stabile è una dei concorrenti dell’Isola dei famosi. Influecer e modella ha una grande passione per la sport.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miryea✨ (@miryeastabile)

23 anni, modella e influencer. Miryea Stabile è tra i concorrenti dell’“Isola dei famosi“. Una partecipazione rivelata il giorno prima di partire. La Stabile ha preso il posto di Carolina Stramare, l’ex Miss Italia che per motivi personali ha rinunciato al programma.

Fisico mozzafiato, sorriso luminoso, biondissima. Miryea è diventata nota al pubblico a seguito della partecipazione a “La pupa e il secchione e Viceversa”. Format che ha vinto nel 2021 insieme al secchione Luca Marini. In passato aveva partecipato ad altri programmi tra cui “Detto Fatto”, “Furore”, “Take me out”, “Ciao Darwin”.

Nata a Brescia il 16 settembre 1997, si è trasferita a Milano per intraprendere la carriera nello spettacolo. Inoltre ha lavorato anche come hostess e modella. In particolare si è specializzata nel settore del fitness.

LEGGI ANCHE > Isola, svelata novità assoluta: mai successo prima

Miryea Stabile: la passione sfrenata per il fitness

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miryea✨ (@miryeastabile)

LEGGI ANCHE > L’ Isola dei Famosi: qual è il naufrago che guadagna di più? Cifre incredibili

La naufraga ha una grande passione per lo sport. Un’amore che l’ha portata a frequentare L’ISSA Europe per certificarsi in questo settore.

Molto attiva suoi social, su Instagram è seguita da 143 mila follower. Soventi sono gli scatti in cui si mostra intenta ad allenarsi. Non mancano le foto degli shooting in cui mostra il suo fisico statuario.

Per quanto riguarda la vita sentimentale la Stabile sembrerebbe essere single. Intanto sulle spiagge di Hounduras sta conquistando il pubblico con la sua solarità e bellezza. Lei stessa si è definita “Dea dell’Isola”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miryea✨ (@miryeastabile)

La modella ha stupito i concorrenti sfilando con look creati con arbusti e rami. Tra i suoi fan si è diffusa la speranza che possa avvicinarsi al naufrago Awed, noto influencer che sembra essere interessato alla giovane.