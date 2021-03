Nicola Porro: moglie e figli del giornalista e presentatore

La vita privata del giornalista Nicola Porro è spesso messa da parte, facciamo però luce su chi è la moglie che lo affianca da anni e i suoi figli

È il volto noto del programma di approfondimento politico e di attualità di Rete Quattro “Quarta Repubblica” in onda il lunedì sera alle 21.20. Nicola Porro però non è un giornalista alle prime armi, ha infatti iniziato la sua carriera nel 1997 dopo una laurea in Economia e Commercio presso “La Sapienza” di Roma con una tesi in Tecnica Industriale e Commerciale. Ha lavorato per tre anni al quotidiano Il Foglio, poi la collaborazione con il Corriere Economia.

Dal 2010 è membro degli “Amici della Domenica”, giuria del Premio Strega. Da settembre 2011 a giugno 2013 insieme all’amico Luca Telese ha condotto “In Onda” passando subito dopo a “Virus: Il contagio delle idee”. Successivamente il cambio di guardia a Mediaset con “Matrix”. Ma cosa sappiamo della sua vita privata?

La vita privata di Nicola Porro, famiglia e figli

Classe 1969 con origini pugliesi, Nicola Porro è giornalista, blogger, autore, conduttore televisivo e conduttore radiofonico italiano, nonché attuale vice-direttore de Il Giornale. Porro è sposato con Allegra Galimberti e ha due figli, Ferdinando e Violetta.

Il giornalista ha un profilo Instagram sempre molto aggiornato dove condivide scatti direttamente dalle trasmissioni da lui condotte e dei dietro le quinte con i collaboratori che lo affiancano.

Sono presenti anche alcune foto con la sua famiglia, i figli sono sempre non inquadrati in viso, mentre a moglie appare in tutto il suo splendore, capelli corti e biondi ed un sorriso davvero solare. Come possiamo vedere inoltre Porro ama molto il tennis e si prodiga in lunghe partire non appena ha del tempo libero per lui.