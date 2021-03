Bambina di soli 10 anni uccisa da una malattia: la triste storia di Marta

La piccola Marta, una bambina di soli 10 anni residente a Geraci Siculo (Palermo) si è spenta a causa di una malattia.

La piccola Marta di Geraci Siculo – piccolo comune in Provincia di Palermo– aveva solo 10 anni. È morta improvvisamente, a seguito di un malore. A nulla è valso il repentino trasporto in elisoccorso; la bambina è deceduta in un nosocomio del capoluogo siciliano. A strapparla via alla vita così presto una subdola malattia.

Innumerevoli i messaggi di cordoglio rivolti alla famiglia. Il comune ha indetto per la giornata di oggi il lutto cittadino. Le esequie della piccola si sono tenute nel primo pomeriggio presso la Cattedrale di Geraci Siculo.

È morta a causa di una leucemia fulminante la piccola Marta di soli 10 anni. La bimba è deceduta improvvisamente dopo aver accusato un malore. Repentina la chiamata ai soccorsi i quali si sono precipitati con elisoccorso a Geraci Siculo, provincia di Palermo, dove risiedeva Marta. Nonostante l’intervento dei sanitari ed il trasporto presso un ospedale del capoluogo siciliano, il cuore della piccola ha smesso di battere. Una tragedia quella che ha colpito la sua famiglia e l’intera comunità del piccolo centro siciliano.

Sulla pagina Facebook del Comune di Geraci Siculo è stato pubblicato un commovente messaggio di cordoglio: “Poche parole vengono in mente in momenti come questo, solo tanta commozione e tristezza. L’intera comunità si stringe attorno alla famiglia che sta sopportando questo terribile dolore per la prematura ed improvvisa scomparsa della piccola Marta“. Nel messaggio si legge ancora una profonda riflessione: la perdita di un figlio resta una di quelle cose al mondo più dolorosa e non naturale che possa capitare a dei genitori. “Piccolo angelo, da lassù veglia sulla tua famiglia. Ciao Marta” si conclude il post.

Poche parole vengono in mente in momenti come questo, solo tanta commozione e tristezza. L’intera comunità si stringe… Pubblicato da Comune di Geraci Siculo su Domenica 28 marzo 2021

Nel comune di Geraci Siculo, per ordine del Sindaco Luigi Iuppa è stato indetto il lutto cittadino. I funerali della piccola si sono svolti alle 15:30 nella Cattedrale del Paese.