Rimedi fai da te per la fame nervosa: come ridurre l’appetito con questi metodi!

Ecco tutto quello che c’è sui rimedi da mettere in pratica per ridurre l’appetito in poche mosse. Tutti i dettagli.

Uno dei problemi che attanaglia tutti in questo periodo è sicuramente lo stress. Alle giornate caotiche, un po’ per il lavoro e un pò per i problemi quotidiani che la vita ci mette davanti, si è aggiunto che abbiamo dovuto imparare a convivere anche con una pandemia. All’aumentare dello stress ovviamente, nella maggior parte, compare un altro tipo di problema: quello della fame nervosa.

Sempre più persone, infatti, cercano sollievo da questi problemi e dalle preoccupazioni gettandosi completamente sul cibo. Questo avviene non per fame ma per dei meccanismi mentali molto complessi.

LEGGI ANCHE –>Peccati di gola addio, con questo piccolo trucco puoi bloccare la fame

Fame nervosa, come rimediare con questi rimedi efficaci

Per fortuna, potete cercare di superare il problema con dei semplici rimedi naturali che possono aiutarci moltissimo. Potete ricorrere ad un meccanismo che gli inglesi chiamano eating emozionale. Consiste nel mangiare dei cibi che vadano ad agire su quelli che sono i meccanismi del controllo del piacere.

Sicuramente uno degli alimenti più famosi in questo caso è il cioccolato. In questo caso quello più adatto è l’estratto di iperico, ovvero una pianta che nella medicina orientale è usata anche come cura alla depressione. L’estratto di questa pianta si presenta con un colore rosso rubino e possiamo anche pensare di consumare degli alimenti di questo colore in modo da trarre piacere e quindi sazietà da alimenti del tutto naturali.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Invece, se mangiamo molto perché siamo stressati, possiamo pensare di mangiare molti agrumi. Questo perché vanno a ridurre lo stress e l’agitazione del cuore. Possiamo anche pensare di miscelare degli agrumi con degli oli essenziali e applicare il composto anche sul petto e sui polsi in modo tale da avere anche più serenità.