Rimedi naturali per curare il dolore al tallone: consigli e dritte utili!

Ecco tutti i rimedi naturali più efficaci per ridurre il dolore al tallone. Consigli e dritte utili per risolvere il problema!

Molto spesso, a causa di diversi fattori, può capitare di incorrere in alcune problematiche come, ad esempio, dei dolori alle varie parti del corpo. In particolare una delle zone più colpite del corpo è sicuramente il tallone. Capita molto spesso, dopo una giornata intensa, di incorrere nella tallonite.

Le cause dell’infiammazione in questa zona del corpo possono essere davvero molteplici. Si va da una intensa attività fisica, all’assunzione di posture completamente scorrette, ad un peso corporeo eccessivo, all’utilizzo di calzature non adeguate fino ad arrivare alle problematiche più serie che possono manifestare patologie reumatiche o artrosiche.

LEGGI ANCHE –>Rimedi semplici ed efficaci per combattere la tendinite

Tutti i rimedi naturali per ridurre il dolore al tallone

Per fortuna, se non vi sono patologie serie alle spalle, dove è necessario un consulto medico per venire a capo della situazione, potete pensare di andare a utilizzare dei rimedi molto semplici e naturali. Questi vi aiuteranno a limitare l’infiammazione di questa particolare zona del corpo in modo tale da migliorare la sintomatologica della tallonite.

Uno degli elementi più utili a tal proposito è sicuramente l’argilla verde. Si tratta di uno dei primi rimedi utili per andare a disinfiammare qualsiasi zona del corpo. Questo perché essa, grazie ai suoi principi attivi, è capace di andare a decongestionare la zona e, quindi, ad assorbire eventuali edemi o anche travasi che possono peggiorare l’infiammazione fino a causare quel dolore caratteristico del tallone.

Attuare questo rimedio è davvero molto semplice. Non dovrete far altro che andare a massaggiare la parte dolorante e lasciare agire l’argilla per circa 10 minuti e, poi, andare a risciacquare con abbondante acqua tiepida. Per aumentare l’effetto potete optare di andare a ripetere l’impacco sia la mattina appena svegli, ma anche alla sera, prima di andare a dormire, in modo tale da andare a rilassare completamente la zona dopo una giornata intensa.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Un altro infiammatorio naturale è il cosiddetto artiglio del diavolo per un’azione analgesica oltre che antinfiammatoria. Potete procurarvi questo estratto anche in erboristeria e, poi, scioglierlo in acqua. Se, invece, volete qualcosa di più semplice e il vostro dolore non è eccessivo, potete anche optare per il classico pediluvio con sale grosso in modo da migliorare la circolazione e andare a decongestionare la zona.