Sabrina Ferilli, avete mai visto il marito? Tutto su Flavio Cattaneo

Flavio Cattaneo è il marito di Sabrina Ferilli, ma chi è e cosa fa nella vita? I due sono sposati dal 2011 e hanno deciso di non avere figli

Mediaset per aumentare lo share dei suoi canali ha deciso di puntare negli ultimi mesi sulla bravissima attrice Sabrina Ferilli che abbiamo visto in due fiction di successo, prima “L’amore strappato” e poi “Svegliati amore mio” diretto da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, che l’hanno lanciata ancora di più nell’indice di gradimento degli italiani.

L’attrice romana è amata da moltissime persone, ma cosa sappiamo invece del marito? La vita privata di Sabrina è un capitolo a parte che da sempre ha voluto mantenere nell’assoluto riserbo per preservare l’intimità costruita con il marito. Cerchiamo di capire però chi è il compagno della Ferilli e cosa fa.

Chi è Flavio Cattaneo? Volto noto in casa Rai

Classe 1963, Flavio Cattaneo è nato a Rho, Milano, e per molti il suo nome è associato solo a Sabrina Ferilli, ma ha avuto invece un ruolo di rilievo in casa Rai dove ha ricoperto per anni il ruolo di direttore generale occupandosi della fusione con Rai Holding.

Flavio Cattaneo è laureato in architettura al Politecnico di Milano, con una specializzazione successiva in finanza e direzione aziendale presso l’Università Bocconi di Milano. Nella sua carriera molti i ruoli di rilievo, è stato presidente dell’Ente Fiera Milano, poi amministratore delegato di Terna e di Telecom Italia e attualmente è vice presidente esecutivo di Italo.

L’uomo è un punto fermo nella vita di Sabrina dal 2011, quando si sono sposati, hanno anche deciso di non avere figli impegnandosi a bastarsi vicendevolmente. Le parole della compagna di Cattaneo rilasciate qualche mese fa ben descrivono il legame che li unisce: “Flavio è una persona ferma, solida e forte, siamo anche molto simili in questo. Ci siamo dati stabilità a vicenda”.