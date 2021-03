Zodiaco, i segni che non vogliono sposarsi: scopriamo i motivi

Non tutti aspirano a consacrare il proprio amore attraverso il matrimonio, alcuni segni zodiacali sembrano esserne quasi allergici: scopriamo quali sono

Capita spesso che si dia per scontato che tutti sognino il matrimonio quando in realtà per alcune persone sembra essere qualcosa dalla quale restare ben lontane. Questo non significa non credere nell’amore, ma secondo gli astrologi esistono dei segni zodiacali non propriamente adatti a sugellare in questo modo la propria relazione. Per determinati individui potrebbe infatti rappresentare una sorta di catena alla quale sentirsi vincolati, arrivando a scappare dinnanzi a questa possibilità. Preferiscono di gran lunga godersi e viversi il rapporto senza necessariamente pensare al matrimonio come fine ultimo. Scopriamo meglio quali segni zodiacali rientrano in questa categoria.

I segni zodiacali che non vogliono sposarsi

Tra i segni zodiacali che si ritrovano a storcere il naso dinnanzi al tema del matrimonio troviamo l’Ariete. Dal carattere forte e istintivo non riesce a vedere le nozze come l’incoronamento del grande amore ma piuttosto come una catena alla quale sentirsi legato. Non importa quanto possa essere innamorato, pensare di restare con qualcuno per il resto della sua vita è un concetto complicato da accogliere con serenità. Rifiutando il matrimonio è come se pensasse di poter fuggire quando e come vuole.

Lo stesso vale per il segno dei Gemelli che potrebbe finire per farsi prendere dal panico di fronte a una proposta di matrimonio. Anche qui l’amore c’entra poco, si tratta infatti di un segno che non crede si debba necessariamente suggellare una relazione in modo così formale. Inoltre, come nel caso dell’Ariete, i Gemelli necessitano di sentirsi liberi da vincoli.

Poi troviamo lo Scorpione che a differenza degli altri due non si scaglia contro il concetto di matrimonio bensì contro tutto il suo contorno. Non ama la frenesia del momento, la preparazione infinita e spendere tanti soldi per l’organizzazione e lo svolgimento dell’evento. Se tutto venisse svolto seguendo la sua linea di pensiero potrebbe anche accettare di farlo.

Infine troviamo l’Acquario, uno dei segni più indipendenti che ci sia. Il senso di protezione che ha nei confronti della propria libertà lo porta a limitarsi molto nei rapporti e questo influenza anche la sua visione del matrimonio. Per l’Acquario le nozze non sono altro che un modo per legarsi in modo definitivo a qualcun altro, finendo per andare a mettere i bastoni tra le ruote alla proprio indipendenza.