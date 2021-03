Soleil Stasi, il momento più “intimo” lo mostra lei… Si legge anche la marca – FOTO

Soleil Stasi ammutolisce il web con uno scatto che mette in mostra tutte le sue doti: una visuale per un pubblico di soli adulti

Soleil Stasi è l’ex corteggiatrice che sta facendo impazzire il popolo del web. L’americana, classe 1994, ha raggiunto la notorietà dopo aver partecipato a “Uomini e Donne“, durante l’edizione del 2017. Scelta da Luca Onestini, la modella lo lasciò pochi mesi dopo, quando il tronista era all’interno della casa del Grande Fratello, preferendogli il compagno di trono Marco Cartasegna.

Tuttavia, a distanza di poco tempo, anche la relazione con quest’ultimo terminò, ma Soleil non si lasciò affatto abbattere. L’ex corteggiatrice, proprio nel corso della sua esperienza all’Isola dei Famosi, conobbe il successivo fidanzato Jeremias Rodriguez, ma la relazione non durò molto. Ad oggi, la Stasi è single e non sembra rimpiangere in alcun modo la sua scelta. Gli scatti postati su Instagram, d’altronde, non fanno altro che confermare la sua serenità: la modella è sensuale e bella come mai prima d’ora.

Soleil Stasi, la FOTO lascia i fan di stucco: forme da capogiro

Il lunedì è divenuto improvvisamente il giorno più bollente della settimana. Soleil Stasi, attraverso uno scatto a dir poco pazzesco, ha dato il buongiorno ai followers mostrandosi seminuda. Con indosso un maglione nero e degli slip davvero sensuali, l’ex corteggiatrice ha risvegliato i bollenti spiriti dei fan. L’americana, passandosi le mani fra i capelli scompigliati, si è scattata un selfie che ha raccolto in poche ore il boom di likes. “Forse neanche tu piaci al lunedì“, ha scritto la Stasi, reclamando le risposte degli utenti.

“La bellezza di questa donna è indescrivibile“, “Io letteralmente pazza di te“: questi i commenti apparsi sotto al post, che dimostrano l’apprezzamento del web.