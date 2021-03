Tommaso Zorzi, brutto risveglio: incidente domestico di prima mattina per la piccola Gilda, la sua adorabile cagnolina. “Vi tengo aggiornati”

Tommaso Zorzi è sicuramente l’uomo del momento. Reduce dalla vittoria al Grande Fratello Vip, nel corso di questi sette mesi ha conquistato sempre di più i telespettatori e in generale il mondo della televisione, motivo per cui in queste settimane lo vediamo spesso ai programmi più importanti della Mediaset. Questa sera sarà presente all’Isola dei Famosi come opinionista della quinta puntata, ma questa mattina non ha avuto un bel risveglio a causa di un piccolo incidente domestico che ha avuto la sua cagnolina Gilda quando si è svegliata.

Tommaso Zorzi, brutto spavento per la sua piccola Gilda

Il rapporto che abbiamo creato con Tommaso è meraviglioso, c’è proprio quel senso di famiglia e quel “vi tengo aggiornati” ne è la chiara conferma.

“Stamattina scendendo dal letto Gilda si è fatta male a una zampa. Gliel’hanno steccata e adesso sta facendo lastre di controllo. Vi tengo aggiornati” ha scritto Tommaso questa mattina sui social, quando è ricomparso dopo la notte. Una notizia che ha preoccupato i suoi fans, in particolar modo i veterani, che lo seguono da anni e sono davvero molto affezionati alla cagnolina. Nel giro di pochissimi minuti gli sono arrivati tantissimi messaggi di persone che gli hanno chiesto assolutamente di dargli presto altre notizie di Gilda. Sui social sono cominciate a spuntare le prime foto della piccola, visibilmente triste per quello che è accaduto.

Intanto Tommaso si prepara alla quinta puntata dell’Isola e ad una settimana piena di impegni. Mercoledì tornerà al Maurizio Costanzo Show e sabato sarà ospite a Verissimo insieme ad Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, sue compagne d’avventura all’Isola.