Cosa sappiamo di Vera Gemma? E’ una dei naufragi dell’Isola dei famosi ed oggi vi riveliamo qualche curiosità su la donna

Classe 1970, fidanzata e concorrente dell‘Isola dei famosi. Vera Gemma è una dei protagonisti del nuovo reality in onda su canale 5 il lunedì e il giovedì, condotto da Ilary Blasi. La donna già solo dopo poche puntate è nell’occhio del mirino vista la relazione con un ragazzo di ventotto anni di meno. Ma oltre a questo e a vederla carica e sexy nelle Honduras, cosa sappiamo di questa personaggio famoso? Ecco qualche curiosità e dettaglio sulla sua vita pubblica e privata.

Vera Gemma: chi è la vip dell’Isola dei famosi?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vera Gemma (@veragemma17)



Figlia dell’attore Giuliano Gemma e della sua prima moglie Natalia Roberti, Vera Gemma conosce fin da bambina il mondo della recitazione tanto che all’età di otto anni esordisce nel film Il grande attacco. Nata e cresciuta a Roma, ha perso la mamma molto presto ha avuto come unico punto di riferimento il padre che l’ha aiutata ad emergere anche in ambito lavorativo dandole la giusta carica per arrivare al successo. La sindrome di Stendhal, I maghi randagi, Quando si fa buio, Un bel dì vedremo, Stressati, questi sono solo alcuni dei film a cui ha partecipato. Attrice, produttrice e anche regista, nel corso degli anni si è perfezionata facendosi amare dal pubblico italiano e dai suoi fan che oggi sono pronti a salvarla per farla restare in gioco nelle Honduras.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vera Gemma (@veragemma17)

Vera è anche una mamma meravigliosa, il figlio si chiama Maximus Giuliano ed è nato dalla relazione con il musicista blues Henry Harris. Sull’isola è una vera sex symbol, riuscirà ad arrivare alla meta? Per il momento si sta impegnando al massimo con la sua sensualità e il suo modo di fare.