Vera Gemma, volano accuse pesanti: “Come se fosse un def*****te”

All’Isola dei Famosi, l’atmosfera si surriscalda: Vera Gemma si scaglia contro alcuni suoi compagni d’avventura, non risparmiando le critiche

All’Isola dei Famosi, i nominati di questo lunedì sono Vera Gemma, Awed e Gilles Rocca. Nel corso della settimana, le tensioni fra i naufraghi si sono notevolmente acuite, evidenziando una profonda spaccatura fra i concorrenti. Gilles Rocca, in particolare, si è schierato contro Vera Gemma e Awed, che si sono coalizzati distaccandosi dal resto del gruppo. I due, che non hanno affatto gradito le nomination, hanno accusato gli altri partecipanti di “seguire il branco“.

Vera Gemma, che si è sempre distinta per la propria schiettezza, non si è fatta problemi nell’attaccare i naufraghi, asserendo che, in un gruppo così eterogeneo, è impossibile legare con tutti. “Non bisogna fingere di andare d’accordo. Ci sono persone che si accollano per non essere nominate“, ha detto la concorrente, sostenuta da Awed. Di fronte all’insistenza di Ilary Blasi, la naufraga ha fatto i nomi di coloro che, a suo parere, non meritano di rimanere nell’isola.

Isola dei Famosi, Vera Gemma si scaglia contro tutti: volano accuse pesanti

Vera Gemma e Awed non hanno affatto gradito la nomination dello scorso giovedì: questa settimana, i due concorrenti si sono spalleggiati a vicenda contro il resto del gruppo, accusando alcuni compagni d’avventura di essere degli approfittatori. Proprio durante la diretta, la naufraga si è scagliata contro i presenti pronunciando queste parole: “Io non fingo di andare d’accordo con tutti. Ci sono persone che si accollano pur di non essere nominate“.

Sia Vera che Awed sostengono che i partecipanti, i quali riconoscerebbero in Gilles Rocca un personaggio forte, tendono a fare squadra con lui indipendentemente dal loro reale pensiero. Ilary Blasi ha incalzato la figlia di Giuliano Gemma con domande esplicite, a cui Vera non ha mancato di rispondere: “Francesca, Valentina, la Martani, che fino ad una settimana fa era criticata da tutti… Loro si accollano al gruppo. Hanno paura di andare in nomination“.

I naufraghi non si sono tuttavia lasciati insultare, ed hanno accusato Vera Gemma di aver manipolato il giovane Awed. “Avrei persino raggirato Awed come se fosse un def*****te!“, ha tuonato la concorrente, mal tollerando le critiche. La lite, stando agli sviluppi, non è destinata a spegnersi presto.