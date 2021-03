Whoopi Goldberg, il lavoro da brividi prima di fare l’attrice

Sister Act, Ghost e tanto altro ancora. Whoopi Goldberg è una delle attrici più affermate al mondo, che lavoro faceva prima?

Attrice, conduttrice televisiva e attivista statunitense, Whoopi Golberg è conosciuta in tutto il mondo per la sua professionalità e il talento indiscutibili. Da Sister Act a Ghost, da Il colore viola a inganni online. Sul palcoscenico fin da bambina, quando all’età di otto anni ha esordito al teatro Helena Rubistein Children’s di New York. E’ sempre stata appassionata dal mondo della televisione, serie tv e della recitazione in generale ed è per questo che dopo un periodo buio della sua vita si è dedicata interamente a quel mondo. Ma cosa ha fatto prima di intraprendere la carriera di attrice?

Whoopi Golberg: cosa faceva in un’altra vita?

Non tutti conoscono il passato a volte tormentato dell’attrice. Whoopi Golberg ha passato un periodo buio della sua vita a causa della droga, infatti ha sofferto di tossicodipendenza e ne è uscita solo dopo qualche anno. Oltre a questa parentesi brutta della sua vita, la donna prima di diventare una star era l’estetista di una camera mortuaria e in un’intervista ha rivelato che non sempre è stato semplice lavorare in quel contesto. Per quel tipo di situazione serve empatia e coraggio perché possono capitare eventi davvero raccapriccianti.

Oggi la donna oltre ad essere una star di fama internazionale è anche nonna e bisnonna. La vita, oltre a eventi drammatici, le ha riservato tante belle esperienze personali e lavorative che l’hanno resa la donna che è: talentuosa e ammirata da tutti.