5 curiosità che non sapevi su… Elodie

5 curiosità su Elodie Di Patrizi, la cantante che ha incantato tutti durante l’ultima edizione del festival di Sanremo

Elodie Di Patrizi è certamente la co-conduttrice che si è maggiormente distinta durante l’ultima edizione del festival di Sanremo. Cantante, presentatrice, ballerina e performer pazzesca, l’ex partecipante di Amici, forte di un successo in continua crescita, ha dato prova di essere una showgirl a tutto tondo: con il suo fascino e la sua innata eleganza, Elodie ha conquistato tutti.

Il pubblico la ricorda come quella ragazza timida e impacciata che, con i capelli rosa e la voce da vera professionista, partecipò al talent show di Maria De Filippi senza alcuna pretesa. Dopo aver superato numerose prove, la Di Patrizi riuscì a guadagnarsi il secondo posto del podio, dietro a Sergio Sylvestre: era il 2016, e da allora la carriera della cantante ha decisamente preso il volo.

Di seguito, troverai 5 curiosità che nessuno conosce di Elodie.

Elodie, 5 curiosità che nessuno conosce di lei

IL PROVINO AD X FACTOR

Quando si parla di Elodie, i fan tendono immediatamente ad associarla alla nota trasmissione di Maria De Filippi. In pochi, tuttavia, sanno che l’artista si presentò ai provini di X Factor, durante l’edizione del 2008. Giovanissima ma già talentuosa, la cantante non ebbe fortuna e venne scartata dai giudici.

2. LA PRIMA VOLTA AD AMICI

Pur avendo trionfato nel corso dell’edizione 2016, in realtà, quella non era la prima volta in cui Elodie tentava la strada del noto talent. Nel 2009, infatti, l’artista aveva partecipato alle selezioni di Amici, ma anche in questo caso ricevette un “no” secco.

3. LA LITE CON EMMA MARRONE

Ai tempi di Amici, le due avevano instaurato un profondo rapporto di amicizia. Rapporto che, una volta conclusa la trasmissione, le portò a condividere la medesima casa discografica. La Di Patrizi, tuttavia, temeva che la figura di Emma potesse essere troppo ingombrante per il suo futuro lavorativo. Per tale motivo, l’artista decise di affrancarsi da lei e di intraprendere un percorso in totale autonomia.

4. L’AMORE CON MARRACASH

La storia d’amore fra Elodie e Marracash va avanti da circa due anni, e i due sembrano ogni giorno più uniti. Come rivelato dalla stessa cantante, fu proprio la quarantena a consacrare questo rapporto: nonostante le discussioni, infatti, Elodie capì di essere pazzamente innamorata del suo fidanzato.

5. LE ORIGINI

Elodie nasce nella periferia romana, da papà italiano e mamma francese. L’infanzia della cantante, per sua stessa ammissione, non fu affatto semplice: la giovane dovette infatti affrontare la malattia della mamma, seguita dalla dolorosa separazione dei suoi genitori.

Una cantante che non smette di colpire i fan, sia per le doti artistiche sia per la toccante storia personale. Non c’è dubbio che la carriera di Elodie, già ben avviata, sia destinata a crescere ancora.