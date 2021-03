I gioielli sono i migliori amici di una donna. E la sa lunga Sotheby’s, che annuncia una nuovissima asta di diamanti e smeraldi. Parteciperà anche lo zaffiro più grande del mondo, quello del Kashmir, una gemma da 55,19 carati.

Ci aspetta una Primavera 2021 meravigliosamente scintillante.

Una collezione che lascia sognare. La più ambita, la più desiderata. Affascinante tanto quanto inarrivabile. Ci verrà presentata da Sotheby’s Gioielli: tra un mese vedremo avviata l’asta che sprigionerà tutto il maestoso fascino delle donne dell’alta società internazionale.

Saremo davanti ad una collezione di pietre preziose attraverso le quali la storia mostra il suo lato estremamente lussuoso.

Diamanti e smeraldi saranno i protagonisti di questo evento.

Ma la nostra attenzione ricade su un elemento in particolare: una spilla di un’estrema rarità. Parliamo di un gioiello risalente al 1930, famoso per essere il più grande zaffiro Kashmir del mondo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Sotheby’s Gioielli: all’asta il più grande zaffiro del Kashmir mai esistito al mondo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sotheby’s Jewels (@sothebysjewels)

11 Maggio. Sognatrici innamorate di diamanti e gemme preziose, non potete non segnarvi questa data in agenda e attendere di assistere ad un’asta che andrà oltre l’immaginabile.

Gary Schuler, il Presidente mondiale del dipartimento gioielli di Sotheby’s ha rilasciato un’intervista a Madame Le Figaro confessando che gli ultimi anni hanno visto un incremento della richiesta di pietre preziose. Così, la casa d’aste ha provveduto a soddisfare le domande dei nuovi acquirenti e ha proposto per questa stagione collezioni di diamanti e pezzi firmati da brand di alta gioielleria quali Cartier e Harry Winston.

Leggi anche -> Sexy in Smart Working? Si può, con il completo di Filippa Lagerback

A confermare le parole del Presidente Schuler vi è stata infatti la notevole richiesta, negli ultimi anni, della gemma conosciuta come il diamante rosa più costoso al mondo, Le Spectre de la rose, un gioiello leggendario che è partito all’asta con un prezzo di 23 milioni di dollari.

Coloro che parteciperanno all’asta di questa Primavera 2021, potrebbero aggiudicarsi dei pezzi di una rarità così estrema che è difficile quantificarne il valore.

Nella sede di Ginevra, Sotheby’s lancerà una collezione Harry Winston di smeraldi colombiani del 1974, di un caratteristico taglio a pera, che contano 104,40 carati.

Da Hong Kong, invece, arriveranno dei diamanti bianchi che partono da 39,88 carati per un prezzo che supera i 3 milioni di dollari.

Ma il vero pezzo forte della collezione, sarà lo zaffiro più grande del Kashmir, mai venduto.

Sotheby’s proporrà questa spettacolare gemma da 55,19 carati: una delle uniche 10 gemme battute all’asta dal 2015 ad oggi.

Uno zaffiro con un trascorso storico alle spalle veramente interessante: è montato su una spilla del 1930 che apparteneva a Maureen Constance Guinness, Marchesa di Dufferin e Ava, una delle più note socialiste dell’alta società inglese degli Anni 20.

Dunque, direttamente dalla collezione di gioielli di una delle Guinness Golden Girls, arriva all’asta di Sotheby’s Geneve un simbolo che racchiude in sé fascino storico, estremo lusso, arte, rarità, raffinatezza, maestosità.

Chi si aggiudicherà questo pezzo unico?