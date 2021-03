Avanti un altro, la bonas Francesca Giuliano: “Che faccio di male?”

Vi ricordate Francesca Giuliano, la bonas di Avanti un altro? Oggi è pronta a sbarcare in televisione in un modo molto osé

Francesca Giuliano è stata una delle bonas di Paolo Bonolis insieme a Claudia Ruggeri e Laura Cremaschi. Nelle nuove puntate non si è ancora vista ma non manca molto e il pubblico potrà tornare ad ammirarla in tutta la sua bellezza. Il programma che l’ha fatta esordire però è solo di passaggio visto che la donna è pronta a voltare pagina e a darsi da fare per entrare nel vivo del mondo dello spettacolo e in particolare della recitazione. Si sente un po’ la Dolce vita di Fellini e ce la metterà tutta per realizzare i suoi sogni. “Mi hanno sbattuto troppe volte le porte in faccia” ha rivelato in un’intervista a RTL102.5, ma la sua determinazione la faranno diventare un personaggio di successo. Intanto si sta dedicando al web, ecco cosa sta combinando.

Francesca Giuliano: cosa ha rivelato la bonas?

La bonas di Avanti un altro non ha peli sulla lingua e durante l’intervista a RTL102.5 ha rivelato che si è iscritta ad una piattaforma online chiamata Only fans, in cui vengono pubblicati video spinti a pagamento. “Ho guadagnato più di uno stipendio normale in un mese – ha confessato – non ci vedo nulla di male. Non è vietato e non è un sito a luci rosse”.

La donna dalle forme strepitose è anche il simbolo della lotta contro il body shaming e per questo si sente onorata, soprattutto in un periodo storico come quello che stiamo vivendo. “Una parola ferisce più di un gesto” ha concluso la bonas che si sente bella così com’è senza il bisogno di dover cambiare per piacere agli altri.