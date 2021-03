La Casa di Carta 5, l’uscita su Netflix è nuovamente posticipata

L’ennesimo posticipo per l’uscita de “La Casa Di Carta 5” sulla piattaforma Netflix spiazza i fan della serie televisiva spagnola.

La serie televisiva spagnola de “La Casa Di Carta“, realizzata dall’estroso produttore e regista Álex Pina e composta da un cast ormai insostituibile, è soltanto uno dei moltissimi progetti che hanno dovuto ritardare più volte il loro lancio sulla piattaforma streaming. Fra questi si uniscono all’attesa, per il conclusivo ritorno della stoica banda di rapinatori e del suo professore, anche il fascino misterioso e particolarmente vintage di “Stranger Things” e le avventure scabrose di “The Witcher“. Dunque il quinto attesissimo capitolo della saga più amata al momento in tutto il mondo dovrà aspettare ancora del tempo prima di poter soddisfare i suoi telespettatori.

La Casa di Carta 5, nuovamente posticipata a data da destinarsi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Casa de Papel (@lacasadepapel)

Le riprese della quinta stagione avevano avuto inizio nell’estate scorsa. Dopo il termine della prima ondata pandemica il set era stato ricostituito a partire dal 3 agosto. L’uscita sulla piattaforma Netflix era inoltre stata prevista dagli autori nel dicembre 2020. E per il grande evento venne scelto proprio il corrente mese di aprile. Ma anche stavolta la data dovrà saltare ed essere nuovamente rimpiazzata. Davvero un duro colpo per i fan de “La Casa De Papel” che avevano già iniziato il loro conto alla rovescia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Casa de Papel (@lacasadepapel)

Purtroppo dopo la propagazione delle iniziali ed eventuali date di esordio, in primis il 7 aprile, adesso si vocifera che il periodo di attesa potrebbe portarsi fino addirittura al 30 aprile. Ma, non essendo stata ancora pubblicata ufficialmente alcuna data certa, non resta che sperare in una conferma decisiva nei prossimi giorni.