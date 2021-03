Chiara Ferragni, gesto di solidarietà inaspettato: “Abbiamo tantissimo”

Chiara Ferragni, da pochi giorni neo mamma, ha deciso di donare i tanti vestini e culle accumulati. Per farlo lancia l’appello ai follower.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

“Abbiamo tantissimo di tutto”. Con queste parole Chiara Ferragni ha espresso il suo desiderio di donare vestini e passeggini a mamme bisognose. L’intento arriva direttamente dalle storie di Instagram di Chiara. La seguitissima influencer si è appellata ai fan chiedendo suggerimenti su possibili associazioni milanesi a cui donare.

I Ferragnez sono stati inondati di doni per la nascita di Vittoria. Vestiti, culle, passeggini a cui si aggiungono i capi vecchi di Leone.

Il gesto benefico si unisce alle passate iniziative solidali realizzate dalla coppia Fedez Ferragni. Lo scorso anno avevano realizzato una raccolta fondi a favore di un nuovo reparto di terapia intensiva nel milanese. Inoltre avevano indetto una raccolta alimentare per le famiglie in condizioni di difficoltà. Pertanto gli era stato riconosciuto il premio dell’Ambrogino D’Oro 2020.

LEGGI ANCHE > Chiara Ferragni e le accuse: “Tutto finto, figlia comprata”. Interviene Fedez

Chiara Ferragni: gesti di beneficenza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

LEGGI ANCHE > Chiara Ferragni: il pigiama rosa del parto diventa cult, esaurito in 24 ore

Grazie al potere dei social e della condivisione, l’influencer si è rivolta ai fan per individuare associazioni caritatevoli a cui donare gli accessori e i vestitini per bambini di cui dispone in abbondanza. Chiara ha poi sottolineato che appena la troverà lo comunicherà su Instagram in modo tale che le famiglie bisognose possano rivolgersi a questo ente. Inoltre potrebbe diventare un punto di riferimento anche per le donazioni da parte di altre famiglie agiate.

In questi giorni la Ferragni è stata al centro dell’attenzione per la nascita della figlia Vittoria. E non solo. Per questa Pasqua ha dato vita a un uovo targato da lei stessa. Un uovo rosa impreziosito dal suo logo a forma di occhio.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

A realizzarlo Dolci Preziosi. Le sue vendite saranno devolute a “I bambini delle fate”, ente al fianco della famiglie di soggetti con autismo e altre disabiità.