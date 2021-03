Un noto programma televisivo chiude i battenti e per il conduttore è un brutto colpo, cosa non è andato bene alla Rai di Io e te? Scopriamo i dettagli

Dagospia ha appena annunciato una notizia che ha lasciato meravigliati i fan di Io e te, il noto programma televisivo in onda sulla Rai e condotto dall’ideatore Pierluigi Diaco. La trasmissione è nata per fare compagnia nella prima fascia pomeridiana al pubblico italiano durante l’estate. A quanto pare però non verrà rinnovata e il giornalista è costretto ad abbandonare il suo sogno. Ci sono vari motivi e ipotesi che si aggirano attorno a questo argomento, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Io e te, arriva il no della Rai: perché?

Da qualche tempo Pierluigi Diaco si trova al centro del mirino per aver detto la sua riguardo alla conduzione di La vita in diretta. Il programma è guidato da Alberto Matano, mentre Lorella Cuccarini che fino allo scorso anno lo accompagnava è stata fatta fuori e così ha voltato pagina. Il giornalista ha reputato il suo collega sleale e il suo pensiero potrebbe essere un motivo della fine della sua trasmissione. L’altra ipotesi invece riguarda le spese di Io e te, che a quanto pare ha costi elevati. Così gli autori sicuramente sceglieranno una versione allungata di Estate in Diretta, con una prima parte prevista alle 14 e una seconda dopo il Tg1 del pomeriggio. Così Diaco tornerà a dedicarsi interamente alla radio, con un transito a Rai Radio 2, ci sono buone probabilità che torni a condurre un format simile a Ti sento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pierluigi Diaco (@pierdiaco)

Le carte sono ancora in tavola, l’unica cosa certa è che il suo programma è stato cancellato dal palinsesto estivo della Rai. I fan dovranno dire addio una volta per tutte alla trasmissione da loro tanto amata.