Clizia Incorvaia scalda il cuore dei follower di Instagram con una posa a ritmo di musica, sbalorditiva: sensualissima

La modella e fashion blogger di origini settentrionali, Clizia Incorvaia ha fatto tremare le pareti di casa, con un colpo d’occhio a ritmo di musica, stratosferico. La web influencer di Pordenone sembra non avere rivali sul web, al cospetto di una bellezza che fatica ad arrancare di fronte alla spietata concorrenza.

Oggi, Clizia è felicemente fidanzata con Paolo Ciavarro, ma nessuno può dimenticare il suo matrimonio con Francesco Sarcina, di recente, ospite a “I Soliti Ignoti” di Amadeus. L’artista de “Le Vibrazioni” ha vissuto una favola d’amore con Clizia, finchè quest’ultima è sembrata piuttosto fredda nei suoi confronti. Al tempo si vociferava di un flirt con l’attore del momento Riccardo Scamarcio.

Oggi, la Incorvaia sembra aver trovato una certa stabilità in amore, mentre le differenze di bellezza, rispetto ai trascorsi da modella sembrano apparire sottilissime

Clizia Incorvaia, il “fiuto” di bellezza che vi lascia senza fiato

Non ci sono più aggettivi, ormai per descrivere le innate qualità da modella di Clizia Incorvaia. La regina di Instagram, di una bellezza limpida e delicata è sbarcata ancora una volta sui social network, con una performance da pelle d’oca.

Ormai la sua celebrità è notevole, a livello nazionale e non solo per amore del suo inseparabile Paolo. La coppia, di tanto in tanto si cimenta in qualche iniziativa alla moda, come la scelta delle fragranze fruttifere, nel lancio di una linea di profumi.

Per il resto, la Incorvaia appare sempre più “bollente” e determinata a mostrare la parte migliore del proprio repertorio su Instagram. Stavolta, lady Ciavarro si presenta, in diretta “reel” social, con un paio di short bianchi, così corti da lasciare la scena a due gambe favolose, tipiche di una modella navigata.

Il movimento sensuale di un lato A superlativo, a ritmo di musica “dance” è davvero un colpo d’occhio straordinario, che cattura le attenzioni da tutte le angolazioni. E voi, cosa ne pensate di lei: non esitate ad esprimere il vostro parere