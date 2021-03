La crisi economica globale colpisce anche la carta igienica. Tutta colpa della Cina

Non bastava il lockdown, adesso incombe anche una nuova preoccupazione a livello mondiale: quella di rimanere senza carta igienica pronto uso

Poche ore fa il via libera per la partenza della nave portacontainer Ever Given che ha tenuto tutti con il fiato sospeso dopo essersi arenata nel Canale di Suez lo scorso martedì. La gigantesca imbarcazione, partita dalla Cina con un carico di 200.000 container, era rimasta incagliata bloccando la via d’accesso a centinaia di altre navi. Il Canale di Suez, lungo circa 190 km, gestisce circa il 10% del commercio marittimo internazionale e ogni giorno di fermo causa ritardi e costi significativi per il commercio globale.

Ora il mondo però sembra rischiare un nuovo colpo basso dal colosso cinese. Mentre aumenta la domanda di questo Paese verso le materie prime come il calcestruzzo, gli altri stati rischiano invece una nuova emergenza legata alla penuria di carta igienica, come avvenne durante il primo lockdown.

Il rischio di una carenza di carta igienica incombe su tutto il mondo

A confermarlo è stato il colosso brasiliano Suzano Papel e Celulose, il terzo più grande produttore mondiale di cellulosa che ha fatto sapere come il commercio mondiale sia pesantemente minacciato dalla Cina. La Repubblica Popolare ha vertiginosamente aumentato la sua richiesta globale di materie prime, tanto che sulle navi container non c’è più posto per imbarcare la preziosa pasta di legno dura con cui si fanno i rotoli di carta igienica.

Il recente blocco provocato dalla Ever Given nel Canale di Suez ha rappresentato un segnale premonitore di ciò che sta accadendo lentamente al commercio quasi interamente gestito proprio dalla Cina.

Se a tutto ciò si aggiunge che negli ultimi mesi vi è stato l’acquisto compulsivo di carta igienica generato anche dai ripetuti lockdown, tutto questo potrebbe portare entro breve tempo ad una crisi del settore dell’igiene intima non indifferente. La speranza di tutti è che i magazzini dei fornitori siano al momento saturi di questo prodotto essenziale.