Denise Pipitone, i genitori rompono il silenzio: il messaggio sui social. La famiglia della piccola ha deciso di parlare dopo le ultime notizie che sono arrivate dalla Russia

Denise Pipitone è stata ritrovata? Nelle ultime ore non si parla d’altro: Chi L’Ha Visto potrebbe aver fatto davvero il colpo del secolo. Il programma che ricerca le persone scomparse, ha scovato questa intervista che è stata fatta in Russia da una ragazza che ha rivelato in un programma di essere stata rapita quando era molto piccola. La ragazza ha la stessa età che avrebbe oggi Denise, ha deciso di ricercare i suoi genitori negli ultimi anni e somiglia in un modo impressionante a Piera Maggio.

