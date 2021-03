Don Matteo 13, la nuova stagione inizierà a breve. Scopri quando

Ci siamo quasi. L’amata fiction Don Matteo sta per iniziare a breve, la serie è giunta alla 13sima edizione e i fan non vedono l’ora di gustarsi le nuove avventure del prete detective.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nino Frassica (@ninofrassicaoff)

Tantissimi fan sono in attesa della nuova stagione di Don Matteo 13, da molti anni il parroco più famoso della televisione italiana allieta le serate di tantissime famiglie.

Terence Hill è l’attore che interpreta Don Matteo, in sella alla sua bicicletta scorrazza per tutta Gubbio risolvendo casi di omicidi. La prossima edizione è attesissima, ogni puntata è sempre un mix di momenti ironici, misteri e morale.

LEGGI ANCHE —-> La Casa di Carta 5, l’uscita su Netflix è nuovamente posticipata

Quando inizia Don Matteo 13? Finalmente ci siamo quasi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nino Frassica (@ninofrassicaoff)

LEGGI ANCHE —–> Leonardo, la serie tv con Matilda De Angelis spopola: 5 motivi per guardarla

In tantissimi si sono chiesti la data di inizio della nuova stagione di Don Matteo 13, alcune indiscrezioni sono trapelate e si sa che a breve inizieranno la riprese, a comunicarlo è stato il Maresciallo dei Carabinieri Nino Frassica.

Purtroppo però i fan dovranno aspettare il 2022 per le nuove puntate, in questi mesi le registrazioni riprenderanno, i nuovi episodi verranno ritoccati e poi approvati per la tv.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nino Frassica (@ninofrassicaoff)

Nonostante il ritardo la notizia è stata presa con entusiasmo dai fan della serie, si preannunciano grandi sorprese e purtroppo non abbiamo altre curiosità in merito alle indiscrezioni. Sappiamo però che ci sarà da divertirsi.