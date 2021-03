Erica Piamonte: mostra la sua fragilità in una FOTO e i fan implodono

L’ultima foto di Erica Piamonte non lascia scampo, il web non riesce a non seguire l’influencer che si mostra così com’è ai fan

Classe 1988, Erica Piamonte è nata a Campi Bisenzio ed è una delle influencer più seguite degli ultimi tempi. Si è fatta conoscere dal pubblico italiano per aver partecipato al Grande Fratello 16 e dopo quella esperienza la sua vita è cambiata radicalmente. Su Instagram ha un seguito di quasi trecentocinquanta mila follower ed oggi è a tutti gli effetti un personaggio pubblico. Non ha mai rinunciato ad essere se stessa, tanto che non ha perso occasione di rivelare il suo orientamento sessuale, la donna è bisessuale. Dopo una serie di storie con alcune ragazze, ha trovato il vero amore: il fotografo Alessandro Di Cicco.

Erica Piamonte: qual è la sua fragilità? FOTO

Il suo motto è “Oltre l’apparenza” è lei ci è andata, senza filtri e senza rimpianti. Non ha avuto nessun problema a rivelare le sue paure, ad esprimere la propria opinione. Nell’ultimo post su Instagram parla di fragilità, ma a cosa si riferisce? “Women are fragile not like a flower but like a bomb” e dopo una didascalia del genere, i fan non possono fare a meno di lasciare un commento o un like. Ecco di cosa parla l’influencer.

Erica si mostra nuda con un top che le copre il seno, senza veli sono un mantello di tatuaggi che le fanno da scudo e la proteggono da ogni critica e provocazione. Bella, limpida e senza filtri, appare in tutta la sua bellezza. In un batter d’occhio è boom di like e commenti.