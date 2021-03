Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli di nuovo insieme. Cosa c’è di vero

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sarebbero riavvicinati. Cosa c’è di vero riguardo questi rumors sul celebre cantante e la sua seconda moglie

Dopo il primo matrimonio con la popolare conduttrice svizzera Michelle Hunziker, il cantante Eros Ramazzotti ha sposato la modella bergamasca Marica Pellegrinelli. Si conobbero in occasione dei Wind Music Awards. Correva l’anno 2009. La ragazza era giovanissima, 21 anni; Eros Ramazzotti, invece, era già la star internazionale che conosciamo da tempo. Tra i due intercorrono 25 anni di differenza.

Due anni dopo è nata la loro prima figlia insieme, Raffaela Maria. Nel 2015 hanno dato il benvenuto al loro secondogenito Gabrio Tullio, il terzo per il cantante, già padre della celebre influencer e personaggio televisivo Aurora Ramazzotti, avuta con la Hunziker.

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono sposati nel 2014 a Milano con rito civile, festeggiando qualche settimana dopo a Monterotondo di Gavi in Piemonte. Si sono detti addio definitivamente nel 2019.

Tuttavia, è recentemente trapelata un’indiscrezione riguardo un loro ipotetico riavvicinamento. A renderla pubblica è stato Santo Pirrotta nella sua rubrica dedicata al gossip e alla cronaca rosa all’interno del programma ‘Ogni Mattina’ sul canale Tv8.

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli: ritorno di fiamma? Scopriamolo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eros Ramazzotti (@ramazzotti_eros)

Nel dicembre scorso fu la stessa Marica Pellegrinelli a smentire voci riguardo un ritorno di fiamma con l’ex marito. Pur rimanendo in buoni rapporti per il bene dei loro due figli, non sembrava possibile un riavvicinamento. Le ipotesi di Sandro Pirrotta si baserebbero su eventi più recenti e avvistamenti della coppia nelle ultime settimane.

La modella bergamasca ha inoltre rilasciato un’intervista per il settimanale F in cui ha dichiarato: “Per la prima volta mostro qualcosa di privato del mio carattere senza essere politicamente corretta”. Si è aperta proprio in merito alla sua relazione con Eros Ramazzotti.

Ha raccontato di non essersi sentita pronta a diventare madre in così giovane età ma, essendo al fianco di un uomo di 25 anni più grande e che desiderava diventare nuovamente padre, le è venuto spontaneo volerlo rendere felice. Difficile anche dividere la quotidianità insieme a una persona celebre, una star internazionale sempre fuori casa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marica Pellegrinelli (@maricapellegrinelli)

La Pellegrinelli ha dichiarato: “La vita quotidiana con un artista importante non è fattibile. Andare in tour con lui era bellissimo ma, in fin dei conti, ero sempre sola con i bambini. Finché non hanno iniziato la scuola dell’obbligo, seguivo sempre Eros. Poi ho smesso e si è concluso anche il matrimonio”.