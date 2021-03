Eva, la FOTO in costume con un posteriore da premio Oscar

Eva riesce ancora a far girare la testa a tutti: il suo ultimo scatto postato su Instagram ha lasciato di stucco gli innumerevoli followers.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

Eva, nell’immaginario collettivo, è sinonimo di bellezza, sensualità e seduzione. L’ex star dei film a luci rosse, nonostante gli anni che passano, è sempre una bomba e i suoi scatti sui social network riescono sempre a deliziare il bacino di utenza. La nativa di Gyor, anche oggi, è riuscita nel suo intento: la fotografia non è di certo passata inosservata.

Stando a quanto scritto da lei qualche giorno fa, la showgirl e attrice ha già deciso di fare la prova costume. I risultati sono sotto agli occhi di tutti: la classe 1972 è in splendida forma e il suo didietro da urlo, valorizzato dal perizoma, non lascia indifferenti. La 48enne vanta un corpo praticamente marmoreo e le sue gambe non passano in secondo piano, ma incantano sicuramente.

POTREBBE INTERESSRTI ANCHE –> Elisabetta Gregoraci le batte tutte: sedia, shorts e gambe, ti fa sognare – FOTO

Eva, non solo il posteriore: la prova costume è superata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

Eva, già qualche giorno fa, comunicò a tutti la sua scelta. Nonostante l’estate sia ancora lontana, la stella ungherese ha già deciso di effettuare la sua prova costume. Stando alle immagini, la 48enne non ha sicuramente messo qualche chiletto in più e, anzi, è in una forma smagliante. Il suo fisico è sempre marmoreo e avvenente e manda in orbita i followers.

“Finalmente sono arrivati i primi giorni di caldo. Avete fatto già la prova costume? lo so e un po’ troppo presto, ma non ho resistito. Tanta è la voglia di mare“, scrisse nella lunga didascalia. La stessa frase fu riportata anche in lingua inglese: per chi la segue, sa benissimo che questa è una consuetudine dei suoi post.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

Eva, qualche mese fa, provocò diversi arresti cardiocircolatori pubblicando una fotografia in cui era praticamente nuda, con il suo lato A fenomenale piazzato proprio lì in primissimo piano.