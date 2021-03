Fabrizio Corona “rischia il suicidio”. La nuova situazione spaventa molti

Corona ha festeggiato ieri il compleanno in carcere a Monza, dove è stato trasferito il 22 marzo e dove resterà per i prossimi tre anni

Corona, dopo aver lasciato l’ospedale psichiatrico Niguarda di Milano, si trova oggi a scontare la sua pena del carcere di Monza. La notizia è giunta settimana scorsa dopo che il Tribunale di Milano ha stabilito la sospensione dei domiciliari.

Appena ricevuta la comunicazione, Fabrizio Corona ha allarmato tutti mostrandosi sui social con il volto coperto di sangue, intento a compiere atti di autolesionismo. La paura adesso è che possa ripetere lo stesso dietro le sbarre del carcere dove non è aiutato da nessuno.

“Mi rivolgo ai giudici, io non voglio andare contro loro, ma difendere mio figlio che non deve stare in carcere”, ha spiegato la mamma Gabriella intervenuta domenica scorsa a “Live – Non è la D’Urso”. Poi l’appello alla Ministra della Giustizia, Marta Cartabia: “Intervenga. Se muore, lo avranno sulla coscienza”.

Fabrizio Corona, compleanno in carcere. La sua salute però preoccupa

L’ex fotografo dei paparazzi soffre di un disturbo borderline bipolare di tipo narcisistico associato a una sindrome depressiva maggiore. Questa è la diagnosi che si legge nell’ordinanza di revoca dei domiciliari a Fabrizio Corona.

Aspetto confermato anche dallo psichiatra criminologo Alessandro Meluzzi che sempre da Barbara domenica ha affrontato il caso di Corona, ribadendo le parole pronunciate dalla madre: “Il problema di Fabrizio Corona è clinico. La sua storia clinica non è mai stata sufficientemente approfondita. Se qualcuno non si occuperà di lui rischia molto, di morire, di suicidarsi”.

Ieri l’uomo ha festeggiato il compleanno da dietro le sbarre del carcere di Monza, e sul suo profilo Instagram, gestito dai collaboratori, è stata condivisa un’immagine di lui imbavagliato e una scritta provocatoria: “47 anni, 6 di galera, 1 di comunità, 12 anni di processi e 20 giorni di sciopero della fame. Quello che mi avete fatto è imperdonabile”.

Corona dovrà restare lì per i prossimi tre anni ma la sua salute sta iniziando a preoccupare molti vip che si stanno muovendo sui social per fare un appello alla ministra Cartabia, un caso mediatico che farà sicuramente parlare ancora molti.