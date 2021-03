Un’altra triste notizia su abuso e maltrattamento di animali. Le immagini pubblicate sui social fanno raggelare il sangue.

Un mouton tué après avoir été utilisé comme jouet lors d’une fête d’anniversaire. Cela s’est passé ce week-end dans le… Pubblicato da Hugo Clément su Lunedì 29 marzo 2021

Una pecora dipinta, usata come giocattolo e poi uccisa: è successo a Giura, dipartimento francese appartenente alla regione della Borgogna-Franca contea. Secondo quanto riferito dai media locali, l’animale è stato maltrattato e brutalmente ammazzato durante una festa di compleanno. L’agghiacciante vicenda è avvenuta lo scorso fine settimana nel settore di Champagnole, conosciuta anche come “la perla del Giura.” A seguire i dettagli.

La pecora screditata e usata come oggetto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hugo Clément (@hugoclementk)

La notizia è stata trasmessa dal giornalista di France Television Hugo Clément sul suo account Instagram. Stando a quanto riferisce il professionista, la pecora è stata uccisa in “circostanze misteriose e da accertare”. In merito, questo lunedì (29 marzo) l’ufficio del procuratore di Lons-le-Saunier ha annunciato l’apertura di un’indagine con il sostegno della Società per la Protezione degli Animali (SPA).

Le brutali azioni sono state filmate e trasmesse in rete dai responsabili: le prime pubblicazioni sono apparse sul social network Snapchat; mentre, secondo quanto riferiscono i media locali, circola ancora su Twitter il filmato girato lo scorso sabato sera. Le immagini visibili sui social media hanno fatto il giro del web: le foto fanno raggelare il sangue.

Hugo Clément dichiara di aver contattato i responsabili e conferma che “La pecora è stata utilizzata per scopi ludici: è stato offerta come regalo di compleanno, portata a spasso e infine uccisa.” Nelle immagini pubblicate su Internet, l’animale è in pessime condizioni: mantello colorato, immobile a terra e con la testa insanguinata. “Alcuni giovani hanno deciso di regalare l’animale a un amico per la sua festa di compleanno. […] Uno dei partecipanti ha poi deciso di mettersi in posa, sorridente e mostrando il pollice in alto, accanto al cadavere della pecora.”

#MaltraitanceAnimale – Un mouton peint, traîné en laisse et tué lors d’une soirée alcoolisée. Une plainte a été déposée pour sévices graves sur animal domestique & la Fondation #30millionsdamis est partie civile. Enquête en cours. https://t.co/ZwGDMfLHAx — Fondation 30 Millions d’Amis (@30millionsdamis) March 29, 2021

Il giornalista francese, nonché grande attivista per la salvaguardia degli animali, ha annunciato che “le identità dei responsabili sono note e sono state riferite alle associazioni animaliste.”

Fonte Actu France