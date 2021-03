Francesca Fialdini a bocca aperta. Un incanto in stile anni ’70 – FOTO

Francesca Fialdini incanta il pubblico del web con uno scatto in stile retrò. In scena gli anni ’70: la citazione è d’obbligo. Chi vi ricorda?

Piace tantissimo al suo pubblico Francesca Fialdini. La conduttrice televisiva non fa che ottenere consensi grazie alla sua evidente bellezza che sicuramente le fa da apripista, ma principalmente per i suoi modi aggraziati, il talento e la sensibilità con sui spesso si approccia agli ospiti e alle storie che racconta.

Al momento è tornata al suo primo amore: conduce ogni sera Radio2 ruota libera dal 9 gennaio insieme a Max Novaresi (versione radiofonica della trasmissione Da noi… a ruota libera).

Non ha abbandonato il piccolo schermo. Recentemente ha ripreso le redini del programma Fame d’ Amore, trasmesso in occasione della Giornata mondiale legata ai disturbi del comportamento alimentare. Al centro delle tematiche sono state le storie di giovani con disturbi alimentari e il loro percorso difficile per raggiungere benessere e salute.

Francesca Fialdini: il ringraziamento speciale al suo pubblico

Francesca Fialdini ha un ringraziamento speciale per il pubblico che la ama e la sostiene nelle sue avventure televisive e radiofoniche. Domenica scorsa sono state molte le occasioni di distrazione ma lo share premia sempre la conduttrice che scrive sui suoi profili social: “A chi ci ha seguito nonostante il sole, la domenica di festa, il gran premio e chi più ne ha più ne metta. Wow. Grazie da Austin Powers”.

La citazione cinematografica della Fialdini ha a che fare con la sua mise. In uno scatto pubblicato su Instagram, appare infatti in uno stile che sa molto di anni ’70, epoca in cui è ambientata la pellicola comica e irriverente Austin Powers. Qualcuno deve averle fatto notare l’incredibile somiglianza con l’attrice americana Heather Graham, protagonista di uno dei capitoli della saga della spia in stile hippie.

La conduttrice ha la bocca spalancata in un’espressione di stupore. La stessa del suo pubblico incantato dalla sua sfolgorante bellezza.