Frecciatina di Fedez a Maria De Filippi: “Sono arrivato prima io”

Fedez non risparmia una frecciatina alla conduttrice di “Amici” Maria De Filippi tirando in ballo la cantante Gaia

Fedez è famoso per essere un personaggio che ha sempre le idee chiare e che non teme certamente di farle conoscere. Nelle ultime settimane il rapper milanese è diventato sempre più protagonista del mondo dei social e dei settimanali di gossip. Merito della piccola Vittoria, la secondogenita avuta da Chiara Ferragni. Intorno alla nascita della piccola in realtà i media e soprattutto i fan, si erano accesi già da diverso tempo. A scatenare la loro curiosità è stato soprattutto il toto nomi che ha tenuto i social con il fiato sospeso fino a quando non è arrivato il suo piccolo vagito. Sul nome Vittoria infatti già si puntava da diverso tempo ovvero da quando Fedez ha partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo condotto da Amadeus. La camicia con le iniziali della famiglia Lucia a cui si era aggiunta la lettera V avevano decisamente lanciato i fan coppia dei Ferragnez alla scoperta del nome della bambina.

La frecciatina lanciata da Fedez verso Maria De Filippi

Nel corso del seguitissimo podcast del rapper milanese “Mucchio Selvaggio” ha avuto come ospite l’amatissima cantante Gaia. L’artista di “Cuore Amaro” ha avuto la sua grande opportunità di farsi conoscere sulla scena musicale italiana grazie alla sua partecipazione ad “Amici“. Grazie al famoso talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi infatti la 23enne ha avuto l’occasione di mostrare e far apprezzare le sue doti canore. In diverse occasioni Gaia pare abbia spesso ribadito i propri ringraziamenti alla conduttrice Mediaset per essere stata la prima persona ad aver creduto in lei. Un’affermazione che evidentemente Fedez si è legato al dito e che non ha perso l’occasione di sbugiardare. Forse non tutti ricordano che Gaia, prima di partecipare ad “Amici“, è stata una dei concorrenti di un altro fortunatissimo talent “X-Factor“.

In questa programma però non è riuscita ad andare oltre il secondo posto facendo parte della squadra capitanata proprio da Fedez. In questo caso quindi il rapper ha totalmente ragione, anche se Maria De Filippi ha spalancato le porte del successo a Gaia è stato lui il primo a credere nelle sue qualità.