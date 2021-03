Gerry Scotti innamorato. Matrimonio in vista? Chi è la sua compagna

Gerry Scotti. Il popolare presentatore tv è innamorato è impegnatissimo con Gabriella Perino. Tutto sulla sua compagna: matrimonio in vista? Scopriamolo

Gerry Scotti è senza dubbio uno dei volti più amati del panorama televisivo italiano. Nato in provincia di Pavia, ha guadagnato la simpatia del pubblico grazie alla sua semplicità, le battute ironiche ma educate, i modi di fare affabili e gentili. La sua gavetta è avvenuta lentamente, dietro i microfoni di Radio Deejay. Successivamente, a Mediaset, ha fatto il grande salto di notorietà tramite vari programmi televisivi, quiz, talent show, varietà in cui è stato padrone di casa. Lo storico presentatore Mike Bongiorno decretò che fosse lui il suo erede sul piccolo schermo.

Gerry Scotti ha avuto la felicità di diventare nonno recentemente. Il suo unico figlio, Edoardo, è diventato padre nel 2020 di una bambina, la piccola Virginia, chiamata in questo modo proprio in onore del presentatore televisivo (Virginio, appunto, all’anagrafe). Edoardo è nato dal matrimonio di Gerry Scotti con Patrizia Grosso; i due si sono sposati nel 1991 per divorziare nel 2009.

Adesso c’è un’altra donna a fianco di zio Gerry: di chi si tratta?

Gerry Scotti: chi è la sua compagna

Una celebre canzone di Antonello Venditti recitava così: “Certi amori non finiscono,

fanno dei giri immensi e poi ritornano”. Con queste semplici parole potremmo descrivere la relazione di Gerry Scotti e la sua attuale compagna, Gabriella Perino.

I due erano fidanzati in gioventù; successivamente si lasciarono, presero strade diverse, intrecciando relazioni con altre persone. Per un caso del destino, il figlio di Scotti, Edoardo, e la figlia della Perino, frequentavano la stessa scuola. Il loro incontro dopo oltre 20 anni ha fatto riaccendere la fiamma. Sono una coppia dal 2011, due anni dopo il divorzio del popolare presentatore di Mediaset.

Gabriella Perino non appartiene al mondo dello spettacolo; è un architetto e ha un’attitudine abbastanza riservata e poco incline a mostrarsi al pubblico. Dopo 10 anni di relazione è giunto il momento di scambiarsi il fatidico si?

A quanto pare il matrimonio è fuori discussione. A rivelarlo è lo stesso Scotti che, al magazine Intimità, ha detto: “Le cose sono andate male nella nostra prima esperienza. Sul matrimonio abbiamo convinzioni diametralmente opposte. Ne stiamo parlando ma è ancora incerta la decisione”.

Zio Gerry, molto saggiamente, dice che un momento molto difficile della sua vita è stato l’affrontare la fine del suo primo matrimonio. Ha dichiarato inoltre: “Quando si crede profondamente nella famiglia e le cose non vanno per il verso giusto, poi si fatica ad alzare la mano e a dire ‘Bis, bis’. Però ci arriverò di nuovo, con serenità”.