Gianni Sperti spietato contro Gemma Galgani: interviene Maria De Filippi. All’opinionista del programma non è piaciuto il modo in cui la dama torinese ha trattato il suo corteggiatore

Oggi è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne e Gemma ha dovuto avere a che fare con l’ira di molte persone in studio. La dama torinese, infatti, ha deciso di accettare l’invito ad uscire di un suo corteggiatore, praticamente di un suo coetaneo che non sembra essere affatto il suo tipo di fidanzato. La sua cena è stata interrotta da Tina Cipollari che era lì nella camera adiacente ad ascoltare tutto, ma ciò non toglie l’atteggiamento di Gemma che lasciava trasparire una mancanza di interesse per il suo corteggiatore.

Gianni Sperti si scaglia contro Gemma Galgani: “Sei stata maleducata”

Arrivata in studio, ha dovuto scontrarsi con Gianni Sperti che l’ha rimproverata per il suo atteggiamento. “Non mi è piaciuto come ti sei comportata. Sei stata maleducata” le ha fatto notare l’opinionista. “Eri lì che ti comportavi da snob perché lui ti ha detto che il pomeriggio fa il riposino e va a letto presto. Se non ti fosse data l’opportunità di stare qui dentro, anche tu avresti fatto la stessa vita e devi ringraziare chi ti ha dato questa opportunità che ti permette di avere questa così tanto in movimento“.

Gemma alla fine ha detto che lui non è affatto il suo tipo, ma Tina non ha compreso affatto la scusa che ha trovato. “Quando conosci una persona non pensi alle sue abitudini, quelle possono cambiare e di certo non ti fermano dal conoscere qualcuno“.