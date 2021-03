Ginevra Pisani chi è: biografia, carriera e vita privata della professoressa de “L’Eredità”

La carriera e la vita privata di Ginevra Pisani, la bella professoressa de “L’Eredità” il quiz show condotto su Rai1 da Flavio Insinna

“L’Eredità” è uno dei quiz show più amati e seguiti della fascia preserale della televisione italiana. Merito indubbiamente sia della formula del gioco, sempre avvincente e capace di coinvolgere il pubblico da casa, del presentatore Flavio Insinna ma anche delle due belle professoresse Sara Arfaoui e Ginevra Francesca Pisani. Quest’ultima incarna perfettamente i canoni della bellezza mediterranea. Nata a Napoli nel 1998 ha iniziato la sua carriera giovanissima nel mondo dello spettacolo. I suoi primi passi si sono mossi sulle passerelle di modo che ancora oggi continua a calcare. Nel 2016 si è fatta conoscere al grande pubblico televisivo grazie alla sua partecipazione in qualità di corteggiatrice nel fortunato programma Mediaset “Uomini e Donne“, condotto su Canale 5 da Maria De Filippi. La notorietà acquisita le ha permesso di partecipare al film “Loro” di Paolo Sorrentino prima di diventare ormai una presenza fondamentale de “L’Eredità” con suo ruolo di professoressa.

La vita privata di Ginevra Pisani

La partecipazione a “Uomini e Donne” non è stato per Ginevra solo un importante trampolino di lancio nel mondo dello spettacolo. Il programma di Maria De Filippi ha rappresentato un’occasione speciale anche per quanto riguarda la sua vita privata. Nel corso della trasmissione infatti è scoccata la scintilla con il tronista Claudio D’Angelo. Un amore nato di fronte alle telecamere e che è riuscito a continuare anche nella vita “reale”. I due hanno infatti vissuto un’importante ed intensa storia d’amore fatta di passioni comuni, come quella per i viaggi, e soprattutto di tanto feeling. Purtroppo però la loro relazione si è interrotta dopo circa tre anni. Spesso nel corso delle interviste o anche sui social, sui quali Ginevra è molto attiva, la bella professoressa di Rai 1 ha confessato di avere un grande sogno nel cassetto.

Il suo desiderio più grande di Ginevra sarebbe quello di dedicarsi alla carriera di attrice. Per raggiungere tale obiettivo dopo l’esperienza a “Uomini e Donne” ha seguito corsi di recitazione che di certo le sono stati utili nella sua prima apparizione sul grande schermo.