Maddalena Urbani, nuovi elementi sulla morte della giovane: i dettagli

Maddalena Urbani, una nuova pista investigativa potrebbe far crollare quanto rilevato sinora.

Sul caso Maddalena Urbani continuano ad emergere dei dettagli, tra questi la rivelazione choc dell’amica secondo cui la giovane poteva salvarsi. La ventenne infatti morta per un’overdose, un mix di droghe e calmanti, lamentava infatti una sensazione di malessere già nella giornata di venerdì. Delle difficoltà respiratorie che si sono protratte per 12 ore fino a quando Maddalena fu trovata priva di vita presso l’abitazione di Abdul Aziz Rajab, l’indagato 64enne già sottoposto agli arresti domiciliari per droga.

Si teme inoltre che la giovane sia stata vittima di violenza sessuale: un’ipotesi agghiacciante che troverà conferma solo nella giornata di domani in quanto nel corso dell’autopsia sarà possibile constatare l’effettiva causa del decesso nonché confermare o meno l’abuso sessuale. Oltre Abdul, spunta un altro nome…”il libico”: è lui il cittadino extracomunitario che avrebbe fornito la sostanza stupefacente alla giovane.

Maddalena Urbani, la ricostruzione dell’amica Carola

Rivelazioni scottanti quelle di Carola agli inquirenti che stanno tentando in queste ore di risolvere il terribile caso. «Lo straniero ci ha portate nell’appartamento di Abdul e poi se ne è andato» ammettendo altresì come Abdul avesse incaricato Carola di comprare dell’acqua. Una richiesta finalizzata all’intenzione molto probabilmente di rimanere solo con la Urbani.

E’ sabato mattina, Maddalena non sta affatto bene. Carola sul punto confessa: «Ho implorato il siriano di chiamare i soccorsi, ma lui non ne voleva sapere, mi terrorizzava, non sapevo che fare». I soccorsi poi verranno chiamati, ma ormai è troppo tardi…Maddalena era già priva di vita.

Dei nuovi elementi insomma che potrebbero compromettere ulteriormente la posizione del siriano. Nei suoi confronti l’accusa altresì di omissione di soccorso o di concorso in omicidio.