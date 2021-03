Melita Toniolo lancia un messaggio ai fan che la seguono su Instagram, cosa sta cambiando nella vita della modella?

Melita Toniolo è una delle modelle e showgirl che ancora oggi fa girare la testa al pubblico italiano. Bella, affascinante e intramontabile, è questo quello che pensano i fan di lei. Ma secondo quanto scrive la donna su Instagram, il tempo passa e l’età avanza e il fisico ne risente. Ma la modella non si lascia scoraggiare e affronta il cambiamento nel migliore dei modi. L’annuncio arriva direttamente su Instagram.

Melita Toniolo, cosa succede alla modella?

Melita Toniolo ha oltrepassato i trent’anni da qualche tempo e si sa, con l’avanzare dell’età il fisico di una donna cambia. Così la modella è pronta ad affrontare questa trasformazione nel migliore dei modi: allenamento costante, sana alimentazione e la giusta energia per vivere al meglio le giornate. “Dopo i 30 anni al nostro corpo succede una maledizione: il metabolismo cambia..e non ci avvisa neanche! Ma percheeee?”. Si domanda la showgirl lanciando un appello anche sui social con una foto in tenuta da ginnastica, pronta per il suo allenamento. “Forse per farci ritrovare la forza di amarci e allenarci…anche in zona rossa” aggiunge.

Nonostante la donna noti dei cambiamenti in lei, i fan sono sempre lì a supportarla e a seguirla, ammirando tutta la sua bellezza che da anni la contraddistingue. “Stellare” scrive qualcuno, “Sempre bella” aggiunge un altro; “Sei stupenda” continua un utente. Alcuni la ringraziano per i consigli e il bel messaggio trasmesso. La Toniolo sa sempre cosa dire.