Nicolò De Devitiis è nato a Roma il 6 luglio 1990 ed uno dei volti più importanti del programma d’inchiesta Le Iene. La sua vita privata è decisamente ricca di cose da sapere, scopriamole insieme.

Sono diverse le cose da sapere su Nicolò De Devitiis, partiamo subito.

• Si è rotto due vertebre durante un servizio per Le Iene dopo una colluttazione con un “truffatore” che sarebbe andato a intervistare.

• Il suo labrador si chiama Dotto, lo adora e spesso pubblica le sue foto su Instagram.

• Gli piace la musica, soprattutto l’indie rock.

• Sui social usa si definisce un “Divanoletto”, e come riportato in un’intervista ha dichiarato a Vanity Fair: “È un modo simpatico per descrivermi. Non sto fermo un attimo. Ho imparato questo mestiere sul campo, facendo tanta gavetta. Sto sveglio fino alle 2 di notte per cercare i servizi da proporre alle Iene, c’è molta competizione“.

• Prima di lavorare per la redazione de Le Iene, ha lavorato come commesso in un supermercato.

Cosa c’è da sapere sulla vita privata di Nicolò De Devitiis?

Nicolò ha una vita privata estremamente riservata. Ha aperto un profilo Instagram “bike blogger” a cui deve molto successo. Una piccola rivincita dopo che la fidanzata lo lasciò per il suo migliore amico.

Dal 2018 è stato visto in compagnia di belle donne, come Eleonora Pedron (ex moglie di Max Biaggi) o Veronica Ruggeri. Su quest’ultima Nicolò avrebbe dichiarato: “Mi sento bene con lei e finora, per via del lavoro che ci impegna entrambi, non abbiamo mai avuto molto tempo per stare insieme“.

Nicolò è innamoratissimo di Veronica, classe 1991, che contemporaneamente all’università ha debuttato sul palco di Miss Italia arrivando in finale.