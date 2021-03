Oppini e la dedica per Tommaso Zorzi: è il delirio sui social

Oppini e Zorzi, in rete impazza il video per la coppia di amici. Parole bellissime e immagini strappalacrime, i fan applaudono

Tommaso Zorzi è il personaggio del momento. Riflettori tutti puntati sul vincitore del Grande Fratello Vip che si è dimostrato essere un volto amatissimo dal pubblico. Dopo il successo avuto nella casa più spiata d’Italia, il giovane influencer milanese si è aggiudicato subito il titolo di opinionista nella nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Nemmeno il tempo di riprendersi da un’esperienza di certo lunga e che lo ha provato molto, che si è dovuto mettere al lavoro.

Lui che molto più di altri è un “maestro” del gossip è sembrato fin da subito il personaggio azzeccato da affiancare a due super donne come Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, confermate opinioniste prima di lui. Già questo basta per immaginare che vedremo Tommaso sicuramente in altre esperienze televisive in tv.

Nel mentre però lui non dimentica quello che è stato il suo percorso nella casa e quelle che sono diventate per lui un’amicizia profonda. Il “trio delle meraviglie” composto insieme a lui da Stefania Orlando e Francesco Oppini è stato amatissimo. E proprio per loro c’è una dedica speciale.

Oppini e Zorzi, il web impazza per il video strappalacrime

Che tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini ci sia un legame speciale è noto a tutti, anche a quelli che forse non sono stati dei telespettatori assidui del reality. Il figlio di Alba Parietti che è stato eliminato a metà del percorso ha riservato al vincitore del GF delle belle sorprese e dal canto suo Tommaso non ha mai nascosto di sentire la sua mancanza.

E anche in queste ore Zorzi sentirebbe moltissimo l’assenza del suo amico, vorrebbe tanto incontrarlo ma per gli impegni di lavoro e la zona rossa non è possibile. Quando potranno vedersi? Non si sa. Nel mentre sulla pagina Instagram dedicata ai due è stato pubblicato un bellissimo video, strappalacrime, composto per Oppini e Zorzi.

I fan della coppia di amici si sono scatenati sul web con tantissime frasi di apprezzamento. “La sensibilità di Fra è veramente enorme penso che sia riuscito a toccare le corde più intime di Tommy e per questo lui è molto cambiato in meglio riuscendo a stringere delle vere e sincere amicizie 👏👏👏❤️❤️” scrive un utente e come questo tantissimi altri commenti.